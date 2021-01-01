طريقة عمل البشاميل
طريقة عمل البشاميل من الوصفات التي تبحث عنها الكثير من ربات المنزل، فيتميز البشاميل بمذاقه الشهي واللذيذ عند إضافته على أغلب الأطباق، فيفضل الكثير من الأشخاص إضافته على عدة أكلات مثل المكرونة والكوسة والدجاج والمسقعة والبطاطس لكي تحصل على طبق شهي.
تختلف طريقة عمل البشاميل من شيف لآخر، لذا نقدم طريقة عمل البشاميل بوصفات ونكهات مختلفة، يمكنك تطبيقها في المنزل لكي تحصلي على مذاق شهي وغير تقليدي عند مختلف الأكلات.
طريقة عمل البشاميل نجلاء الشرشابي
قدمت الشيف نجلاء الشرشابي مقدمة برنامج على قد الإيد طريقة عمل البشاميل بأسهل الخطوات وأقل المكونات أيضا.
مقادير البشاميل
ثلاثة أرباع كوب لبن
نصف كوب مرقة دجاج
علبة قشطة
4 ملعقة كبيرة دقيق
3 ملعقة كبيرة زبدة
ملح
فلفل أبيض
جبنة رومي
طريقة تحضير البشاميل
في طاسة على النار يشوح الدقيق فى الزبدة
ثم يضاف اللبن والقشطة ومكعبات المرقة والجبنة الرومي والفلفل الأبيض والمرقة
-يمكن إضاف الملح ويقلب الخليط حتى الغليان ثم يفرد جزء من البشاميل فى الصينية.
طريقة عمل البشاميل للمكرونة
مكرونة بشاميل من الأطباق التي يعشقها الكثير من الأشخاص ولكن على الرغم من ذلك لا يعرف البعض تطبيقا في المنزل، فقدم الشيف شربيني مقدم برنامج الشيف طريقة عمل مكرونة بشاميل.
مقادير مكرونة بشاميل
مكرونة قلم
زيت
ملح
فلفل اسود
لبن
كريمة
زبدة
دقيق
لحمة مفرومة
بصل
ثوم
جوزة الطيب
ورق لورى
بهارات لحمة
زعتر
طماطم بيوريه
مكعبات مرقة
صلصة طماطم
طريقة تحضير مكرونة بشاميل
- تسلق المكرونة فى ماء مغلى مع رشه ملح و زيت ثم ترفع
-ترفع اللحمة مع بصل و ثوم فى طاسه ساخنه حتى تكتسب اللون البنى مع زيت و ملح و فلفل و مكعب مرقه
- يضاف الزعتر و بهارات اللحمه و جوزة الطيب ثم اللورى
-تضاف صلصة الطماطم او الطماطم البيوريه و تقلب مع اللحمة حتى تتجانس المكونات
- ترفع نفس كمية الزبده لتجهيز البشاميل مع الدقيق فى حلة مع مكعب المرقه
- يترك الدقيق مع الزبده حتى يحمص تماماً ثم يضاف اليه اللبن تدريجيا
- يقلب البشاميل حتى نحصل على القوام المطلوب و تضاف الكريمة لدعم المذاق
- ترفع المكرونة المسلوقه مع اللحمة فى بايركس الفرن
- يضاف صوص البشاميل على المكرونة و تدخل الفرن حتى يحمر الوجه وتقدم ساخنه بالهنا
طريقة عمل البشاميل باللحمة المفرومة
كرات اللحم بالبشاميل من الأطباق الرئيسة الغير تقليدية والتي لا يعرفها الكثير من الأشخاص، فقدمت الشيف نجلاء الشرشابى مقدمة برنامج على قد الإيد طريقة عمل البشاميل باللحمة المفرومة.
مقادير كرات اللحم بالبشاميل
لحمة مفرومة
بصل مبشور
كزبرة خضراء
ثوم
قرفة ناعمة
زنجبيل بودرة
-البشاميل
كوب لبن 2
ملعقة كبيرة دقيق
ملعقة كبيرة سمنه
جبنة رومى مبشورة
صلصة طماطم
ملح
فلفل أسود
طريقة تحضير كرات اللحم بالبشاميل
- افرمى اللحمة والبصل والكزبرة والقرفة والزنجبيل والملح والفلفل الأسود
- شكلى الخليط كرات ثم شوحى كرات اللحمة فى السمنة أو الزيت على النار
- شوحى الدقيق فى السمنة على النار لعمل البشاميل ثم ضيفى اللبن وقلبى ثم ضيفى الصلصة والملح والفلفل الأسود
-ضعى الكرات مع البشاميل فى بايركس ثم ضيفى الجبنة على الوجه وادخليها الفرن حتى تمام النضج وقدميها
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