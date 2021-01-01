طرق تنظيف البوتاجاز من الدهون.. 4 طرق مختلفة



تنظيف البوتاجاز تنظيف البوتاجاز

تنظيف البوتاجاز من الأعمال الهامة لدى كل سيدة منزل، وتميل الكثير من السيدات إلى استخدام المنظفات الطبيعية للتخلص من دهون البوتاجاز، ويجب الحفاظ على البوتاجاز نظيفًا للحفاظ على صحتك الجسدية، تتراكم البكتيريا في البوتاجاز بشكل دائم،لذلك يجب الحرص على تنظيف البوتاجاز جيدا.



1- طرق تنظيف البوتاجاز من الدهون شديد الاتساخ

1- تعتبر هذه الطريقة طريقة رائعة لتنظيف الفرن بالبخار والتي لن تنظفه بشكل طبيعي فحسب ، بل ستجعله رائحته منعشة للغاية، في هذه الطريقة ، ستحتاج إلى حبتين كبيرتين من الليمون الطازج ووعاء صغير مقاوم للفرن.



سخني الفرن إلى 250 درجة واقطعي الليمون إلى نصفين ، وضعيها في الوعاء.

قد يعجبك أيضا...

ضعه في الفرن لمدة ساعة ، وعندها أغلق الفرن وافتح الباب ليبرد.عندما يكون الفرن دافئًا ولكن باردًا بدرجة كافية للمس ، ارتدِ قفازاتك وامسح الجزء الداخلي بقطعة قماش مبللة للتخلص من جميع الأوساخ.2- بالنسبة لطريقة تنظيف الفرن المكونة من خطوتين ، ستحتاج إلى صودا الخبز وليمونتين كبيرتين طازجتين.رشي بيكربونات الصودا في جميع أنحاء الفرن وداخله.أضف القليل من الماء ، وأثناء ارتداء القفازات الواقية ، افرك بقوة باستخدام جهاز التنظيف.اتركيه لمدة خمس إلى 10 دقائق.ثم اعصر الليمون الطازج في وعاء خلط كبير أو دلو من الماء الدافئ.ابدأ في غسل صودا الخبز بقطعة قماش أو منشفة قديمة.عندما تختفي كل المواد المتراكمة ، استعملي ماء الليمون مرة أخرى سيترك ذلك رائحة منعشة2- طريقة تنظيف البوتاجاز والعيونسوف تتخلص صودا الخبز والخل من البقع المحترقة من سطح الموقد أيضًا، قم برش صودا الخبز (أو بيكربونات الصودا إذا كان هذا كل ما لديك) في جميع أنحاء البوتاجاز ، ثم رشها بالخل الأبيض، اترك هذا المزيج لمدة 30 دقيقة على الأقل قبل الدعك ، وتأكد من أن الإسفنجة الناعمة التي تستخدمها لن تخدش السطح.قم بإزالة أي طعام عالق باستخدام مكشطة زجاجية أو أداة تنظيف، ضع منشفة قديمة أسفل الفجوة بين الفرن والمكان الذي يفتح فيه الباب، قم بإزالة جميع الدهون بالماء الساخن وغسل سائل الغسيل / صابون الأطباق أو منظف الفرن الخاص بك، امسح الباب الزجاجي حتى يجف باستخدام مناشف ورقية لإزالة كل بقايا الدهون وصابون التنظيف.كما يمكنك استخدام مزيلات الشحوم وأدوات التنظيف الكيميائية ولكن بشكل حذر للحصول على بوتاجاز نظيف، لتنظيف شبكات الشعلات على موقد الغاز بشكل فعال ، عليك ترك المواد الكيميائية تنقع لفترة من الوقت.تعمل مواد إزالة الشحوم من البودرة بشكل أفضل على شبكات البوتاجاز إذا قمت بوضع القليل من الماء عليها أيضًا سوف يتحلل مزيل الدهون ببطء التراكم على الشبكة، اترك مزيل الشحوم لمدة 15 دقيقة على الأقل ، كما يمكن تركه لمدة 30 إذا كان التراكم ثقيلًا.3- طرق تنظيف البوتاجاز من الحروققد يبدو تنظيف البوتاجاز وكأنه مهمة ضخمة ، لكنه في الواقع بسيط للغاية، سواء كان لديك بوتاجاز به شعلات تعمل بالغاز أو الكهرباء ، يمكنك بسهولة تنظيف الشعلات وأحواض التنقيط والموقد المسطح، تذكر اتخاذ احتياطات السلامة عند العمل مع الأجهزة الكهربائية، ما عليك سوى اتباع بضع خطوات بسيطة لتنظيف البوتاجاز وتألقه.1- قم بإزالة الرفوف وشعلات الغاز والمقابض من البوتاجاز تأكد من أن موقدك بارد تمامًا قبل البدء.2- راجع دليل الجهاز للحصول على إرشادات حول كيفية إزالة هذه القطع إذا لزم الأمر.3- ضع جميع الأجزاء القابلة للإزالة في كيس قمامة شديد التحمل.4- أضف 1 كوب (237 مل) من الأمونيا إلى الكيس.5- ارتدِ قفازات مطاطية وواقية للعين عند التعامل مع الأمونيا.6- تأكد من أن المكان جيد التهوية.7- بعد إضافة الأمونيا ، أغلق الكيس وضعه بالخارج بعيدًا عن أشعة الشمس المباشرة أو احفظه في حوض الاستحمام.8- دع أجزاء الموقد تنقع في الأمونيا لمدة 24 ساعة، ستعمل الأدخنة المنبعثة من الأمونيا على تنظيف المواد اللزجة والشحوم من الرفوف والشعلات والمقابض والمقابض ، لكنها تحتاج إلى وقت للعمل.9- اغسل أجزاء البوتاجاز بالماء الدافئ والصابون.10- ارتدِ قفازات مطاطية وواقي للعين.11- املأ دلوًا أو حوضًا بالماء الدافئ والصابون وضع الأجزاء من كيس القمامة المملوء بالأمونيا في الماء.12- تستخدم إسفنجة أو وسادة تنظيف لمسح كل قطعة.13- تشطف القطع بالماء الساخن.14- ضع الأمونيا المتبقية في المرحاض أو في مصرف المطبخ واغسلها بكمية كبيرة من الماء للتخلص منها تماما.4- طريقة تنظيف البوتاجاز بالكربونات1- قم بإزالة الشعلات من البوتاجاز.2- تأكد من أن الشعلات كان لديها الوقت لتبرد تمامًا قبل البدء .3- اسحب الشعلات برفق من نقطة التوصيل ثم ارفعها بعيدًا.4- استخدم قطعة قماش مبللة وصابون ورطب لمسح الشعلات.5- ضعي كمية صغيرة من صابون الأطباق على قطعة قماش وبللها.6- اعصر الماء الزائد ثم استخدم قطعة القماش لمسح الشعلات.7- نظف البقع الصعبة بمزيج من صودا الخبز والماء.8- اصنع عجينة من كميات متساوية من صودا الخبز والماء.9- ضعه على البقع الصعبة أو المستعصية على الموقد.10- اتركيها تنقع لمدة تصل إلى 20 دقيقة ، ثم افركي البوتاجاز بإسفنجة رطبة.