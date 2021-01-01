

للرجال.. أهم النصائح لاختيار بدلة يوم الزفاف للرجال.. أهم النصائح لاختيار بدلة يوم الزفاف

دائما ما تنشغل العروس في يوم زفافها باستايل ولون الفتسان التي ترتديه وشكل قصة شعرها بالإضافة إلى درجات لون المكياج التي تستخدمه لتكون في أفضل شكل مناسب لها إلا أن العريس يلقي اهتمام أقل بما سيرتديه يوم حفل الزفاف ويواجه مشكلة حول اختياره شكل ولون بدلة الفرح الذي يتماشى مع استايل فستان العروسة وكذلك الحذاء وما إذا كان سيرتدي بابيون او رابط عنق ووفقا لهذه المشكلة التي يواجهها العريس في حفل زفافه في عملية الاختيار وفي هذا الصدد وجه مصمم الأزياء مهاب علاء نصائح للعريس يجب اتباعها في اختيار البدلة يوم الزفاف.



أهم النصائح لاختيار بدلة العريس

1- بدلة العريس يجب أن تنسجم مع ثوب زفاف العروسة في التصميم واللون ويجب أن تنطبق درجة القميص الأبيض مع درجة لون فستان الزفاف فإذا افترضنا أن الفستان كان أبيض ناصعا لابد أن يكون قميص العريس من اللون نفسه ونفس الموضوع ينطبق علي اللون الكريمي والبيج .



2- يجب أن تخفي البدلة العيوب في جسم العريس لذلك من الضروري أن يحرص عند انتقاء تصميم البدلة على اختيار القصات التي تظهر جسمه أنحف وأكثر رشاقة وتظهر طول قامته.

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3- من المهم أن ينسجم تصميم البدلة مع الطابع العام لحفل الزفاف فمن الأفضل اختيار الأنسب للحفل إذا كان حفلا بسيطا او حفلا ضخما أو الحفل الذي سيقام في صالة خارجية أو داخلية أو إذا كان حفل الزفاف على البحر أو في أحد الفنادق حيث يختلف ستايل البدلة مع اختلاف طبيعة الحفل المقام للعروسين.4- يجب شراء بدلة العريس قبل شهرين بالاتفاق مع ذوق العروسة حتى لا تتفاجأ يوم الزفاف بشكل مختلف لا يعجبها مع التأكد من مقاس البدلة قبل حفل الزفاف بعشرة أيام علي الأقل حتي تكون الفرصة مناسبة لتوسعيها أو تضيقها كيفما يشاء .5- ينصح العريس ذي البشرة السمراء بارتداء اللون الاسود او الرمادي الداكن أو اللون الكحلي ويرجى الابتعاد عن اللون البني أما بالنسبة لأصحاب البشرة البيضاء من الأفضل ارتداء بدلة سوداء ويرجى الابتعاد عن اللون الزيتي والاخضر والبني .6- إذا قرر العريس ارتداء وشاح الخصر لابد أن يكون نحيف الجسم او متناسق القوام ويفضل الابتعاد عن أصحاب الجسم الزائد ولابد أن يتناسب مع حجم خصر العريس ومن نفس نوعية قماش البنطلون.