للرجال.. أهم النصائح لاختيار بدلة يوم الزفاف

دائما ما تنشغل العروس في يوم زفافها باستايل ولون الفتسان التي ترتديه وشكل قصة شعرها بالإضافة إلى درجات لون المكياج التي تستخدمه لتكون في أفضل شكل مناسب لها إلا أن العريس يلقي اهتمام أقل بما سيرتديه يوم حفل الزفاف ويواجه مشكلة حول اختياره شكل ولون بدلة الفرح الذي يتماشى مع استايل فستان العروسة وكذلك الحذاء وما إذا كان سيرتدي بابيون او رابط عنق ووفقا لهذه المشكلة التي يواجهها العريس في حفل زفافه في عملية الاختيار وفي هذا الصدد وجه مصمم الأزياء مهاب علاء نصائح للعريس يجب اتباعها في اختيار البدلة يوم الزفاف.
أهم النصائح لاختيار بدلة العريس
1- بدلة العريس يجب أن تنسجم مع ثوب زفاف العروسة في التصميم واللون ويجب أن تنطبق درجة القميص الأبيض مع درجة لون فستان الزفاف فإذا افترضنا أن الفستان كان أبيض ناصعا لابد أن يكون قميص العريس من اللون نفسه ونفس الموضوع ينطبق علي اللون الكريمي والبيج .
2- يجب أن تخفي البدلة العيوب في جسم العريس لذلك من الضروري أن يحرص عند انتقاء تصميم البدلة على اختيار القصات التي تظهر جسمه أنحف وأكثر رشاقة وتظهر طول قامته.
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