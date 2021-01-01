طرق تنظيف البشرة وتفتيحها بـ 13 علاجا من مطبخك



طرق تنظيف البشرة طرق تنظيف البشرة

طرق تنظيف البشرة وتفتيحها والحصول على بشرة ناعمة بشكل طبيعي: ب10 علاجات منزليًة جربيها بنفسك للحصول على بشرة خالية من العيوب.



يعد الحصول على بشرة فاتحة وخالية من العيوب هي حلم للعديد من الفتيات. على الرغم من أنك قد لا تولد ببشرة خالية من العيوب ، ولكن هناك الكثير من كريمات ومستحضرات التجميل التي تعدك ببشرة أكثر نعومة وخالية من العيوب .



هناك الكثير من العلاجات المنزلية الطبيعية التي يمكنك تجربتها و يمكنك استخدامها للحصول على بشرة صحية ومتوهجة. ستساعدك هذه العلاجات المنزلية على التخلص من إسمرار البشرة ، مما يمنحك بشرة نقية وخالية من العيوب.

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فيما يلي طرق تنظيف البشرة وتفتيحها1- خلطات لتنظيف الوجه وتبيضه بالطماطمتحتوي الطماطم على مادة الليكوبين التي تحميك من أشعة الشمس وتساعد على تقليل إسمرار الشمس على الفور. يمكن أن تكون الطماطم أفضل مكون طبيعي يمكنك اللجوء إليه إذا كنت تريد علاجًا لتفتيح البشرة. لن يساعد فقط في التخلص من اسمرار الشمس ولكنه أيضًا يعالج حب الشباب.لاستخدام الطماطم على بشرتك ،أخلطى الطماطم مع القليل من عصير الليمون. ضع العجينة على وجهك ، اتركها لمدة 20 دقيقة ثم اغسلها بالماء البارد.يمكنك استخدام هذا المعجون كل يوم قبل الاستحمام للحصول على بشرة ناعمة.2. وصفات لتنظيف البشرة وتبيضهاعندما يتعلق الأمر بتفتيح البشرة ، فإن استخدام الليمون سيكون أكثر فعالية على بشرتك. يساعد الليمون في تقليل البقع الداكنة والعيوب على بشرتك.كل ما عليك فعله هو تقطيع ليمونة إلى قطعتين وفرك نصفها على بشرتك. اتركه لمدة 10 دقائق ثم اغسله بالماء البارد. لكن تذكر ألا تخرج في الشمس فورًا بعد استخدام الليمون على بشرتك.الليمون هو أفضل علاج طبيعي لتفتيح البشرة. يساعد على تقليل البقع والبقع الداكنة.3. طريقة تنظيف البشرة بعمق فى المنزل بالكركمالكركم هو أحد أفضل العلاجات المنزلية للبشرة الفاتحة. يتوفر بسهولة في مطبخك ويعمل كالسحر على بشرتك ليجعلها متوهجة. كل ما عليك فعله هو مزج ملعقة صغيرة من مسحوق الكركم مع ثلاث ملاعق صغيرة من عصير الليمون ووضعه على بشرتك.احتفظ بهذا القناع لمدة 15 دقيقة ثم اغسله. كن حذرًا أثناء وضع هذا المعجون لأنه قد يتسبب في تلطيخ ملابسك ، كما ستظهر بشرتك صفراء بعد هذا العلاج.4. طرق تنظيف البشرة وتفتيحها بالحليبالحليب ليس فقط منظفًا جيدًا ولكنه يعمل أيضًا بشكل جيد عندما يتعلق الأمر بتفتيح البشرة. تحضير عبوة حليب للوجه عن طريق خلط ملعقة صغيرة من الحليب وملعقة صغيرة من العسل وتطبيقها على وجهك بالكامل عن طريق تدليكها بلطف بحركات دائرية. يفضل استخدام الحليب كامل الدسم لتغذية وترطيب بشرتك.5. خلطات لتنظيف الوجه بالزباديالزبادي فعال حقًا في تفتيح بشرتك و لاستخدامه في تفتيح بشرتك ، اصنعي عجينة مكونة من ملعقتين صغيرتين من الزبادي العادي وملعقة صغيرة من العسل.اخلطي العجينة وضعيها على وجهك واتركيها لمدة 15 دقيقة. اغسل هذا القناع بالماء البارد. إذا كررت هذا الوصفة ، ستلاحظ الفرق في لون بشرتك.6. تنظيف البشرة وتفتيحها بالبيضيمكنك صنع قناع البيض لتنظيف البشرة وتفتيحها فقط اخفقي البيض ثم ضعيه على وجهك باستخدام فرشاة. انتظري حتى يجف تمامًا ثم اغسليه بالماء البارد.إذا كنت لا تستطيع تحمل الرائحة النفاذة للبيض ، يمكنك إضافة القليل من عصير الليمون أو الخزامى ، وسوف يقلل من رائحة البيض.7. تنظيف البشرة بقناع الفاكهةيمكن أن تفعل الفواكه المعجزات لبشرتك. يمكنك استخدام مجموعة كبيرة من أنواع الفاكهة المختلفة مثل البابايا والخيار والأفوكادوامزجى جميع المكونات وملعقتين صغيرتين من الكريمة. ضعي الكمادات على وجهك ورقبتك واتركيها لمدة 20 دقيقة. اشطفي وجهك بالماء الدافئ وجففيه بمنشفة ناعمة.8. طرق تنظيف البشرة وتفتيحها بماء الورديعمل ماء الورد كمادة قابضة خفيفة على بشرتك. يجعل بشرتك ناعمة ويزود ويشد مسامك في نفس الوقت. كما أنه يساعد على تهدئة البشرة المتهيجة. لاستخدام ماء الورد لتفتيح لون بشرتك .يمكنك إضافة ماء الورد باستخدام قطعة قطن ووضعها على بشرتك أو رش القليل منها على وجهك.9. طرق تنظيف البشرة وتفتيحها بقناع البابايايساعد قناع البابايا على تقشير البشرة ، وفي نفس الوقت يغذي بشرتك بفيتامين سي. ضعيه على بشرتك واتركيه لمدة 20 دقيقة. اشطفه بالماء الدافئ ثم اتركه حتى يجف.10 - خلطات لتنظيف الوجه بالدقيقسيعمل استخدام عبوة دقيق الحمص على بشرتك كمقشر رائع. سوف يقشر بشرتك بلطف دون خدش أو تهيج بشرتك ، ويزيل خلايا الجلد الميتة ويجعل بشرتك تبدو منتعشة.أضيفي ملعقتين كبيرتين من الدقيق ، أضيفي الماء واصنعي عجينة ناعمة. ضعيه على وجهك واتركيه حتى يجف تمامًا. ثم اغسل بشرتك بالماء الدافئ.11- ماء جوز الهندماء جوز الهند له خصائص مضادة للفطريات والبكتيريا ، كما أنه يعمل بشكل فعال عندما يتعلق الأمر بتفتيح البشرة. إذا قمت بوضع ماء جوز الهند على بشرتك مرتين يوميًا لمدة 15 دقيقة ، فسوف تحصل على بشرة متوهجة بشكل طبيعي.13. تدليك الجسم بالزيت الساخنانغمس في تدليك الجسم بالزيت الساخن ليس فقط للاسترخاء ، ولكن أيضًا للحصول على بشرة أكثر نعومة. استخدم زيتًا مثل زيت اللوز أو زيت جوز الهند أو زيت الزيتون وقم بتسخينه قبل تدليكه على بشرتك.يمكنك أيضا إضافة النيم والتدليك جيداً وتركه لمدة 30 دقيقة قبل غسله. سيساعدك التدليك بالزيت الساخن على التخلص من الاسمرار ومنحك بشرة متوهجة بشكل طبيعي.