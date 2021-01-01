كشف الإعلامي أحمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق عن بديل كيفين جونسون المدرب العام للفريق عقب رحيله خلال الفترة الحالية لقيادة أحد الفرق.
وأكد شوبير في تصريحات عبر أثير “ أون سبورت اف ام ” أن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي يرغب في عدم الاستعانة بمدرب أجنبي في منصب المدرب العام، موضحا أن بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق أعلن عدم نجاح جونسون مع الفريق حيث لم يحقق أي انجاز.
وأضاف أن الخطيب يرغب في تصعيد سامي قمصان لمنصب المدرب العام، مشددا أن الخطيب يسعى لتكرار تجربة نجاح البدري مع قمصان.
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التعليقات على شوبير يعلن عن اسم بديل مدرب الأهلي عقب رحيله
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