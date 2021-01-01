قضت محكمة جنايات البحر الأحمر في مصر، اليوم الأحد، بإعدام 10 متهمين وهم إيراني و7 باكستانيين ومصريين اثنين في قضية جلب وتهريب كمية كبيرة من الهيروين عبر المياه الإقليمية بالبحر الأحمر.
وكانت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المختصة قد تمكنت في أبريل من العام 2018، من إحباط دخول أكبر كمية من مخدر الهيروين إلى مصر عبر مياه البحر الأحمر بمدينة سفاجا.
وبدأت الواقعة عندما وصلت معلومات للأجهزة الأمنية تفيد اعتزام تشكيل عصابي إدخال شحنات كبيرة من إحدى السفن التجارية، التي ترفع علم ايران، لنقل الشحنة عبر البحر الأحمر ثم نجحت القوات في رصد وتحديد عناصر وأفراد التشكيل وهم مصريان، و7 آخرون يحملون جنسيتي باكستان وإيران.
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التعليقات على الإعدام لإيراني و7 باكستانيين في تهريب أكبر كمية مخدرات لمصر
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