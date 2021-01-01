تكشفت تفاصيل جديدة في واقعة سمكري البني أدميين الذي ألقت السلطات المصرية القبض عليه وأغلقت مركزه قبل يومين.
وكشفت التحقيقات أن فنانين ومشاهير كانوا يعالجون لدى المتهم يوسف خيري عبد الرحيم ويوافقون على تصوير علاجهم، ثم يقوم بنشر تلك الفيديوهات على صفحة خاصة للمركز على الفيسبوك، ويضع أسفل كل فيديو تفاصيل عن المركز وعنوانه ومواعيد العمل وأرقام الهواتف، لجذب المرضى الذين يعانون من آلام العظام والمفاصل وبأسعار مرتفعة، كما كان السعر يتضاعف في حالة إذا طلب المريض علاجاً منزلياً.
ورغم اتهام نقابة العلاج الطبيعي للمتهم بالنصب وتزوير شهادة تخرجه، وعدم دراسته للعلاج الطبيعي، فإن والده خيري عبد الرحيم نفى ذلك وقال إن نجله حصل على شهادات معتمدة في التأهيل الرياضي وإصابات الرياضة والملاعب.
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التعليقات على فيديوهات فنانين قصدوه للعلاج.. تفاصيل واقعة "سمكري البني أدميين"
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