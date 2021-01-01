فيديوهات فنانين قصدوه للعلاج.. تفاصيل واقعة "سمكري البني أدميين"



المتهم يوسف خيري عبد الرحيم المتهم يوسف خيري عبد الرحيم

تكشفت تفاصيل جديدة في واقعة سمكري البني أدميين الذي ألقت السلطات المصرية القبض عليه وأغلقت مركزه قبل يومين.



وكشفت التحقيقات أن فنانين ومشاهير كانوا يعالجون لدى المتهم يوسف خيري عبد الرحيم ويوافقون على تصوير علاجهم، ثم يقوم بنشر تلك الفيديوهات على صفحة خاصة للمركز على الفيسبوك، ويضع أسفل كل فيديو تفاصيل عن المركز وعنوانه ومواعيد العمل وأرقام الهواتف، لجذب المرضى الذين يعانون من آلام العظام والمفاصل وبأسعار مرتفعة، كما كان السعر يتضاعف في حالة إذا طلب المريض علاجاً منزلياً.



ورغم اتهام نقابة العلاج الطبيعي للمتهم بالنصب وتزوير شهادة تخرجه، وعدم دراسته للعلاج الطبيعي، فإن والده خيري عبد الرحيم نفى ذلك وقال إن نجله حصل على شهادات معتمدة في التأهيل الرياضي وإصابات الرياضة والملاعب.

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وكشفت الفيديوهات التي بثها المتهم على صفحات مركزه على مواقع التواصل أن قائمة الفنانين الذين ترددوا عليه للعلاج، ضمت أمير كرارة ومنة فضالي ومحمد عبد الرحمن ومحمد أنور وداليا مصطفى وماجد المصري والمطربة ساندي والأخيرة كادت تصاب بالشلل.وكانت السلطات المصرية قد قررت حبس المتهم 15 يوماً بتهم تزوير هويته الشخصية وممارسته لمهنة العلاج الطبيعي بدون ترخيص.وكشف الدكتور سامي سعد نقيب نقابة أطباء العلاج الطبيعي، أن المتهم ليس مقيداً بجداولها ولم يتخرج أساساً من كلية العلاج الطبيعي، ولذلك تم إبلاغ السلطات التي سارعت وشنت حملة مداهمة للمركز وألقت القبض عليه وأغلقت مركزه.