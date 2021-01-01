محكمة مصرية تصدر أحكامها على متهمين في قضية التخابر مع داعش

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قضية التخابر مع داعش

أصدرت محكمة مصرية، الأحد، أحكامها في حق عدد من المتهمين بالانضمام إلى تنظيم داعش الإرهابي وخطف مواطنين وتعذيبهم.

وقضت المحكمة بالإعدام شنقا على 3 متهمين والسجن المؤبد على 3 آخرين والسجن 15 عاما على أربعة متهمين.

وكان المتهمون يواجهون تهم الانضمام لتنظيم داعش الإرهابي وخطف مواطنين مصريين وتعذيبهم للحصول من ذويهم على أموال فدية لإطلاق سراحهم والاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين غير الشرعيين.

وقد شملت تلك الجرائم اختطاف مواطنين مصريين في ليبيا مطلع عام 2017 وتعذيبهم بدنيًا للحصول من ذويهم على أموال فدية لإطلاق سراحهم بالإضافة لارتكابهم جرائم إمداد الجماعة بالأموال والمعلومات.

المصدر: skynewsarabia

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