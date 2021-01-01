ما حكم الوشم للرجال ؟.. الإفتاء تجيب

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تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا يقول صاحبه: “ ما حكم الوشم للرجال؟”وأجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية عن السؤال قائلا: إن الوشم حرام، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول ”لعن الله الواشمات والمستوشمات"، والأمر للرجال والنساء.





وأوضح أمين الفتوى أن الوشم هو غرز الجلد بالإبر حتى يخرج الدم، ثم يتم وضع مواد فى هذه الأماكن تحت الجلد فتختلط بالدم، فيكون هناك تغيير لخلق الله ونجاسة، وهو حرام.



وأشار أمين الفتوى إلى أن هناك ما يسمى بالميكروبليدنج أو عمل التاتو فهذه الأشياء يقول عنها كثير من المتخصصين، إنه عند عملها لا يخرج دم.

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وأضاف أن الفتوى فيها إذا لم يخرج دم بسببها نكون قد خرجنا عن دائرة الوشم، فيجوز استخدامها، أما لو خرج دم حتى لو نقطة فلا يجوز لأن فى هذه الحالة سيكون وشما.وأكد أنه بناء على ما سبق فلو خرج دم حتى لو كان قليلا يكون الأمر حرام ولا يجوز، أما لو لم يخرج دم كالميكروبليدنج أو التاتو أو الرسم فقط فوق الجلد، فكل هذا جائز ولا توجد مشكلة.هل يغفر الله لمن مات وعلى جسده وشمحكم من مات وعلى جسده وشم ؟.. سؤال تلقته دار الإفتاء المصرية، وذلك خلال فيديو عبر موقع الفيديوهات “يوتيوب”.وأجاب عن هذا السؤال : الشيخ علي فخر أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، قائلاً: إنه يجوز للمراة عمل الوشم أو التاتو الظاهري بالرسم أو بالحناء فقط ، للتزين لزوجها ولكن لا يكون بمكان ظاهر للعامة من الناس حتى لا يفتن به الناوأوضح أن «الوشم والتاتو» عبارة عن حبس الدم أسفل طبقات الجلد ، وهي على هذا الشكل تعد نجاسة يجب الطهارة منها والذهاب إلى الطبيب وإزالة هذا الوشم.وأضاف: «أما لو كان وشم برسومات فقط وبمادة لا تمنع وصول الماء الى الجلد فهذا لا مانع أما إذا كانت تمنع وصول الماء فيجب إزالته قبل الوضوء».وأفتى الشيخ بأنه لو توفى الله شخص وعلى جسده وشم من النوع المحرم فلا يلزم في تلك الحالة احضار الطبيب لإزالته احتراما لحرمة الميت ، ويترك على حاله ويغسل طبيعيا وأمره موكول إلى الله تعالى .