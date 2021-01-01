سعر ومواصفات سماعة الأذن اللاسلكية Redmi Earbuds 3

في خطوة غير متوقعة، أعلنت شركة ريدمي للتو عن سماعة الأذن اللاسلكية Redmi Earbuds 3 بسعر معقول ومواصفات جيدة للغاية تتمثل في معالج QCC3040 من Qualcomm مع دعم ترميز aptX Adaptive عبر اتصال Bluetooth 5.2 بالإضافة إلى أن هذه السماعة تأتي بتصميم داخلي متجدد وتوفر نتائج أفضل واعدة من حيث جودة الصوت ومواصفات أخرى جيدة سنتعرف عليها في مقال اليوم.
مواصفات سماعة ريدمي Earbuds 3
سماعات الأذن اللاسلكية الجديدة من Redmi تصل بوزن 4.6 جرام وبأبعاد الارتفاع 28 × العرض 16 وبسمك 21 ملم لكل سماعة أذن بينما تصل علبة الشحن بوزن 51 جراما وبأبعاد الارتفاع 65 × العرض 42 وبسمك 32 ملم، بالإضافة إلى أن السماعة تحتوي على مضخمات صوت مزدوجة متوازنة لإخراج صوت متوازن بشكل طبيعي وتدعم التحكم باللمس حيث يمكنك تشغيل وإيقاف الموسيقى أو الرد وإنهاء المكالمة بالإضافة إلى أنها تصل بالمعالج Qualcom QCC3040 وتدعم تقنية Qualcomm aptX Adaptive التي تلقت تحسينات ولديها محرك مزدوج لتحسين الصوت وتوفير أفضل جودة صوت ممكنة.
يمكن لسماعة Redmi Earbuds 3 الاتصال بالهواتف والأجهزة الذكية التي تعمل بنظامي Android وiOS من خلال نظام Bluetooth 5.2، كما أنها توفر خيارا سريعا للاقتران بأجهزة MIUI.
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