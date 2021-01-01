

مواصفات وأسعار هاتف TCL L10 Pro مواصفات وأسعار هاتف TCL L10 Pro

الآن وبدون أي مقدمات، قامت شركة TCL بإزاحة الستار رسميا عن الهاتف TCL L10 Pro مع مواصفات متواضعة وسعر مرتفع نوعا ما لا يتخطى 250 دولارا، حيث يضم 3 كاميرات في الخلف ومعالج Unisoc SC9863A وبطارية متوسطة بالإضافة إلى ذاكرة تخزين كبيرة للغاية تكفي لتنزيل جميع التطبيقات والألعاب التي يحتاجها المستخدم، وفي هذا المقال الجديد دعونا نتعرف على سعر ومواصفات الهاتف TCL L10 Pro.



مواصفات الهاتف

تم تصميم هاتف TCL L10 Pro حول شاشة IPS LCD بحجم 6.22 بوصة وبدقة 1520×720 بكسل، ويتم تشغيله بمعالج ثماني النواة من فئة Unisoc SC9863A المصنوع بتكنولوجيا 28 نانومتر بجانب معالج رسوميات من فئة IMG8322 و128 جيجا بايت من الذاكرة الداخلية مع 4 جيجا رام من الذاكرة العشوائية، بالإضافة إلى أن هذا الهاتف يعمل بنظام Android 10 مع واجهة مستخدم TCL UI.

الهاتف TCL L10 Pro



يحتوي هذا الهاتف الجديد من TCL على 3 كاميرات في الخلف، بدقة 13 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/2.2 للكاميرا الرئيسية وبدقة 5 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/2.2 للكاميرا فائقة الاتساع وبدقة 2 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/2.4 للكاميرا المسؤولة عن استشعار معلومات العمق، والهاتف TCL L10 Pro يحتوي كذلك على كاميرا أمامية بدقة 5 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/2.2، ويدعم تصوير الفيديوهات بدقة 1080 بكسل بمعدل 30 إطارا في الثانية من خلال الكاميرا الأمامية والخلفية.

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وبخصوص البطارية فتأتي بسعة 4000 ملي أمبير لا تدعم الشحن السريع ويتم شحنها من خلال منفذ microUSB 2.0 القديم، وعلاوة على ذلك فإن الهاتف TCL L10 Pro يتميز بمستشعر لبصمات الأصابع مثبت على الخلف ويدعم زيادة المساحة التخزينية من خلال بطاقة microSD (يتم تركيبها بدلا من إحدى الشرائح) بالإضافة إلى أنه يدعم منفذ سماعات الأذن 3.5 ملم ومكبر الصوت والراديو FM.سعر الهاتف TCL L10 Proالهاتف TCL L10 Pro متوفر حاليا للشراء في البرازيل بسعر يبلغ حوالي 1299 ريالا برازيليا ما يعادل 250 دولارا أمريكيا وذلك للإصدار الوحيد المتوفر والذي يضم 128 جيجا بايت مع 4 جيجا رام.