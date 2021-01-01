تمكن القمر الصناعي الصيني Fengyun-3 E، من التقاط صورة جديدة عالية الدقة لسطح الشمس.
وحسبما ذكرت صحيفة "إندبندنت" البريطانية، فإن الصورة التقطت للشمس، بينما كانت شدة الإشعاع الطيفي الدقيق في نطاق الأشعة فوق البنفسجية ذات الموجات القصيرة.
ومن شأن الصورة الملتقطة أن تساعد مراقبي الإشعاع الطيفي للشمس على تدقيق التغيرات الطفيفة للطاقة الواردة إلى الأرض، وتأثير ذلك على المناخ.
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التعليقات على بالفيديو: كيف يبدو سطح الشمس الملتهبة؟
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