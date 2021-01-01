عاجل.. عطل مفاجئ يضرب بعض حسابات فيس بوك داخل مصر

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عاجل.. عطل مفاجئ يضرب بعض حسابات فيس بوك داخل مصر

فوجئ مستخدمو موقع فيس بوك في مصر بعطل مفاجئ في العديد من الحسابات منذ قليل.

وكشف عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي الأشهر والأكبر في العالم عن حدوث خطأ تقني في الموقع.

وظهر فيسبوك معطلا ولا يمكن فتحه لدى عدد من المستخدمين، ووصل عدد من الأشخاص صورة تشير لعطل في الموقع وأن فيسبوك يعمل على إصلاحه.

وهذه ليست المرة الأولى التي تحدث أعطال في موقع التواصل الاجتماعي الشهير.

المصدر: السلطة

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