أهمية ثرموستات محرك السيارة وأعراض تلفها

المربع نت – تعتبر الثرموستات من أبرز الأجزاء الهامة التي تساعد على عمل المحرك بكفاءة تامة، حيث تقوم الثرموستات (منظم الحرارة-Thermostat) بدور هام جداً في دورة تبريد السيارة ولاسيما في تنظيم درجة حرارة تشغيل المحرك.
وتتلخص وظيفة الثرموستات في السماح بمرور مياه التبريد إلى خارج محرك السيارة في اتجاه الردياتير، ويتم هذا وفق شرط وهو وصول درجة الحرارة إلى ما بين 80 درجة و 90 درجة، ويتم تبريد المياه في الردياتير ثم تسمح بعودة المياه بعد تبريدها إلى المحرك مرة آخرى.
وفي حال تلف هذا الجزء الهام فإنه يسبب العديد من المشاكل لمحرك السيارة، واليوم نستعرض لكم أبرز علامات تعرض الثرموستات للتلف، لسرعة علاج هذه المشكلة، وهي كالتالي:
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