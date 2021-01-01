المربع نت – كشفت لكزس عن سيارتها الكوبيه ذات البابين آر سي إف موديل 2022 مع بعض التغييرات الطفيفة لكن الملحوظة إلى جانب عودة إصدار فوجي سبيدواي محدود الإنتاج.
سيقتصر الإصدار المحدود على 50 نسخة فقط، ويأتي إصدار العام الجديد حصرياً بلون Electric Surge مع لمسات من الساتان على عكس ألوان Arctic Blast Satin وCloudburst Gray في السابق.
يتبنى الإصدار المحدود أيضاً توفير الوزن، بالإضافة إلى مكابح بريمبو مصنوعة من الكربون والسيراميك، ونظام عادم من التيتانيوم، وقطع عديدة من ألياف الكربون تعزز ديناميكيتها الهوائية، ويُمكن للسيارة التسارع من 0 إلى 97 كم/س في 3.96 ثانية.
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التعليقات على لكزس RCF 2022 تحصل على إصدار محدود
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