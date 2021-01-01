

ظهور سوبارو سولتيرا الكهربائية لأول مرة ظهور سوبارو سولتيرا الكهربائية لأول مرة

ظهر تصميم سوبارو سولتيرا Solterra أول سيارة رياضية متعددة الأغراض SUV كهربائية في صور واضحة لأول مرة.



صرحت سوبارو أن سولتيرا سوف تعتمد على منصة e-SUBARU العالمية والتي توفر مساحة كبيرة للمقاعد الخلفية وصندوق الأمتعة، بالإضافة إلى أنظمة سلامة متقدمة.



ما يختلف مع الأنباء السابقة التي تؤكد أن سولتيرا هي نتاج عمل مشترك بين شركتي سوبارو وتويوتا، وأنها سوف تعتمد على إحدى منصات تويوتا الكهربائية.

سوبارو سولتيرا سوف تتوفر في الأسواق بمنتصف عام 2022.



