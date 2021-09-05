

البورصة المصرية.. تعرف على قائمة الأوراق المسموح بالتداول عليها بثلاث علامات عشرية البورصة المصرية.. تعرف على قائمة الأوراق المسموح بالتداول عليها بثلاث علامات عشرية

أعلنت البورصة المصرية عن قائمة الأوراق المالية المسموح بالتداول عليها بثلاث علامات عشرية خلال الأسبوع المقبل



وتضمنت القائمة 51 شركة بعد إضافة سهم حق الاكتتاب لشركة مينا للاستثمار السياحي والعقاري بعد تراجع سعر السهم إلى 0.37 جنيه، واستبعاد 3 شركات بالم هيلز للتعمير، أم.بي للهندسة ، العربية لحليج الأقطان بعد ارتفاع أسعار الأسهم



وتمثلت أبرز الأوراق المالية المسموح بالتداول عليها بثلاث علامات عشرية خلال الأسبوع المقبل، جنوب الوادي للأسمنت، مجموعة عامر القابضة

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فضلا عن جولدن بيراميدز بلازا، القلعة للاستشارات المالية ، مجموعة بورتو القابضة، أوراسكوم المالية القابضة، أوراسكوم للاستثمار القابضة، النعيم القابضة للاستثمارات، الحديد والصلب المصرية.وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية، قد وافقت على تعديل وحدة المزايدة لتكون واحد على الألف من الجنيه المصرى، أو من العملة الأجنبية المقيدة بها الورقة المالية، وذلك بالنسبة للأوراق المالية التى تقل قيمتها السوقية عن مستوى “2 جنيه مصرى أو من أى عملة أخرى”، على أن توضع فى قائمة خاصة وتتم مراجعة القائمة أسبوعيًا بحد أقصى فى ضوء التغيرات السعرية اليومية، بما فى ذلك ما ينتج عن قرارات الجهة المصدرة ويؤثر على سعر السوق لإدراج واستبعاد الأوراق المالية.وحقق رأس المال السوقي للأسهم المقيدة في البورصة المصرية مكاسب بقيمة بلغت 13 مليار جنيه خلال تعاملات الأسبوع ليغلق على مستوى 745.706 مليار جنيه مقابل 732.7 مليار جنيه.وعلى صعيد مؤشرات البورصة، سجل ايجى اكس 30 عند 11301 نقطة مسجلا ارتفاعا بنحو 1.58%بينما سجل مؤشر EWI EGX70 صعودا بنسبة 2.89% مغلقا الفترة عند 3038 نقطة، وسجل مؤشر P&S ارتفاعا بنحو 2.81% عند الفترة مغلقا 1,928.26 نقطة.وبالنسبة لمؤشر capped EGX30 في البورصة المصرية فقد سجل ارتفاعا بنحو 1.89%مغلقا عند 13649 نقطة، بينما سجل مؤشر EWI EGX100 ارتفاعا بنسبة 2.58% مغلقا الفترة عند 4065 نقطة.وبلغ إجمالى قيمة تداول البورصة المصرية خلال الأسبوع الحالي نحو 23.5 مليار جنيه، منفذة على 285 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 30.8 مليار جنيه، منفذة على 321 ألف عملية خلال الاسبوع الماضي.واستحوذت الأسهم على 48.32% من إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة فى حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 51.68 % خلال الأسبوع.وسجلت تعاملات المصريين نسبة 86.4 % من إجمالى التعاملات على الأسهم المقيدة ، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 7.5 %و العرب على 6.2 %و ذلك بعد استبعاد الصفقات.وسجل الأجانب صافي شراء بقيمة 86.6مليون جنيه بينما سجل العرب صافي شراء بقيمة 40.2 مليون جنيه، بعد استبعاد الصفقات.جدير بالذكر أن تعاملات المصريين مثلت 83.5% من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات، بينما سجل الأجانب 9.6 %و سجل العرب 6.9 %و قد سجل الأجانب صافي بيع بنحو 2537 مليون جنيه وسجل العرب صافي شراء بنحو 1408 ملايين جنيه على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.