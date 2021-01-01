مبتكر ببجي يكشف عن لعبة جديدة لـ ثورة في عالم الـVideo Games|شاهد

كشف مبتكر لعبة الفيديو الشهيرة ببجي PUBG ، بريندان جرين تفاصيل لعبته الجديدة Prologue والمتوقع أن تحدث ثورة كبيرة في عالم ألعاب الفيديو، وذلك بعد أسبوع من إعلانه الانفصال عن شركة Krafton المالكة لـ ببجى.
وبحسب موقع The Verge فإن مطور الألعاب بريندان جرين قال إن فريقه الجديد قد أنشأ شبكة عصبية للعبة Prologue يمكنها إنشاء "عوالم مفتوحة وواقعية ضخمة في وقت تشغيل الألعاب، وفي كل مرة يتم فيها فتح اللعبة.
ووعد جرين بأن اللعبة الجديدة ستكون ثورة في عالم ألعاب الفيديو حيث ستشمل عددا كبيرا من التغييرات الخاصة بخرائط الألعاب والجرافيكس الموجودة فيها إضافة إلى الأدوات التي يتم استخدامها داخل اللعبة.
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