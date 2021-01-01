

مبتكر ببجي يكشف عن لعبة جديدة لـ ثورة في عالم الـVideo Games|شاهد مبتكر ببجي يكشف عن لعبة جديدة لـ ثورة في عالم الـVideo Games|شاهد

كشف مبتكر لعبة الفيديو الشهيرة ببجي PUBG ، بريندان جرين تفاصيل لعبته الجديدة Prologue والمتوقع أن تحدث ثورة كبيرة في عالم ألعاب الفيديو، وذلك بعد أسبوع من إعلانه الانفصال عن شركة Krafton المالكة لـ ببجى.



وبحسب موقع The Verge فإن مطور الألعاب بريندان جرين قال إن فريقه الجديد قد أنشأ شبكة عصبية للعبة Prologue يمكنها إنشاء "عوالم مفتوحة وواقعية ضخمة في وقت تشغيل الألعاب، وفي كل مرة يتم فيها فتح اللعبة.



ووعد جرين بأن اللعبة الجديدة ستكون ثورة في عالم ألعاب الفيديو حيث ستشمل عددا كبيرا من التغييرات الخاصة بخرائط الألعاب والجرافيكس الموجودة فيها إضافة إلى الأدوات التي يتم استخدامها داخل اللعبة.

قد يعجبك أيضا...

ومن المتوقع أن يتم إطلاق لعبة Prologue خلال الأيام القادمة، كما ستحتوى اللعبة على عمليات شراء مدفوعة داخل التطبيق من أجل الحصول على مزايا أفضل.وقال جرين الأسبوع الماضي في بيان: "أنا ممتن جدًا للجميع في ببجي و Krafton للفرص التي أتاحوها لي خلال السنوات الأربع الماضية"، واليوم ، أنا متحمس لاتخاذ الخطوة التالية في رحلتي لخلق نوع التجربة التي كنت أتخيلها لسنوات.وغادرجرين فريق ببجي الأساسي في عام 2019 وانتقل من سيئول مقر شركة Krafton إلى أمستردام لقيادة قسم PUBG Special Projects.ويعد رحيل جرين عن شركة Krafton أمرًا ملحوظًا ، نظرًا لأنه فعليًا هو الأب لنسخة Battle Royale التي سيطرت على مشهد الألعاب على مدار السنوات القليلة الماضية.