هاتف إنفينيكس الخارق ZERO X Pro يأتي بشاشة 120 هرتز

كشفت قناة يوتيوب عن بعض المواصفات الرئيسية لهاتف إنفينيكس Infinix القادم، والذي سيأتي ضمن سلسلة هواتفها الذكية ZERO، في وقت ما بحلول نهاية شهر سبتمبر أو في أكتوبر، وسينطلق في الأسواق الآسيوية والأفريقية تحت اسم ZERO X Pro.



ووفقا لقناة Tech Arena24، يمتاز هاتف إنفينيكس ZERO X Pro، بشاشة من نوع AMOLED، تدعم معدل تحديث يبلغ 120 هرتزا في الثانية، بالإضافة إلى دعم نظام التشغيل أندرويد 11، وسيأتي مع ذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 جيجابايت.



سيحتوي هاتف إنفينيكس على شاشة +Full-HD

بحسب ما ذكره موقع “newsbytesapp”، سيحتوي هاتف إنفينيكس Infinix ZERO X Pro، على شاشة مسطحة بتصميم مثقب محاذي للوسط مع حواف رفيعة ومستشعر بصمات الأصابع مدمج في الشاشة للمصادقة البيومترية الآمنة، والتي ستكون من نوع AMOLED، بقياس 6.7 بوصة، تبلغ دقتها 1080 × 2460 بكسل، مع نسبة عرض إلى ارتفاع تبلغ 20: 9 ومعدل تحديث يبلغ 120 هرتزا.

هاتف إنفينيكس يحتوي على كاميرا رئيسية بدقة 108 ميجابكسلمن المتوقع أن يحصل هاتف إنفينيكس ZERO X Pro، على مجموعة كاميرات خلفية رباعية، بما في ذلك مستشعر أساسي بدقة 108 ميجابكسل، وعدسة عريضة 8 ميجابكسل، وكاميرا ماكرو بدقة 5 ميجابكسل، وعدسة عمق 2 ميجابكسل، بالنسبة لكاميرا صور السيلفي، فمن المتوقع أن تأتي بدقة 32 ميجابكسل.هاتف إنفينيكس يستمد الطاقة من معالج ميدياتك Helio G96سيتم تشغيل هاتف إنفينيكس ZERO X Pro، بواسطة معالج ثماني النواة من إنتاج شركة ميدياتك من نوع Helio G96، مقترنا بسعة تصل إلى 8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي رام، و بسعة 128 جيجابايت من سعة التخزين الداخلية القابلة للتوسيع.وسيعمل هاتف إنفينيكس ZERO X Pro، بنظام التشغيل أندرويد 11، الذي يعمل بواجهة المستخدم XOS 7.6، وقد يحتوي الهاتف الذكي على بطارية تبلغ قوتها 4500 مللي أمبير في الساعة مع دعم تقنية الشحن السريع عبر منفذ Type-C.أسعار وتوافر هاتف إنفينيكس ZERO X Proسيتم الإعلان عن تفاصيل الأسعار والتوافر الرسمية لهاتف إنفينيكس Infinix ZERO X Pro يوم الإطلاق، والذي من المتوقع أن يكون بحلول نهاية سبتمبر أو أكتوبر، وبالنظر إلى المواصفات السابقة، قد يبدأ سعر الهاتف من 301 دولار أمريكي (أي ما يعادل 4 آلاف و700 جنيه مصري).