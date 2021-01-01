حذر عدد من خبراء الأمن الإلكتروني مستخدمي أجهزة آبل من استخدام كابل خطير كابل O.MG يشبه كابل Lightning الخاص بآبل، حيث يمثل الكابل خطورة أمنية كبيرة على بيانات المستخدمين.
وبحسب مجلة فوربس الأمريكية فإن كابل O.MG تم إنشائه وتسويقه من قبل باحث أمني يُعرف باسم MG حيث يقوم الكابل بإنشاء نقطة اتصال WiFi واى فاى للهاكرز .
ويستخدم كابل O.MG واجهة يتم الوصول إليها بواسطة مستعرض ويب عادي وتمكن المتسلل من بدء تسجيل ضغطات المفاتيح، حيث يضيف الكابل تحديدًا جغرافيًا للموقع الذي يتم منه الاستخدام ، ويقوم بتحميل البيانات الشخصية للمستخدمين.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على تحذير لجميع مستخدمي آبل من خطورة استخدام كابل يشبه Lightning
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق