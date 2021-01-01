تختبر شركة شاومي الصينية ميزة جديدة لمستخدميها تسمى MIUI Pure Mode ، حيث ستعمل هذه الميزة على حماية المستخدمين من الاختراق عند تحميل أى من التطبيقات التي تحتوى على روابط خبيثة، ومن المقرر أن يتم إطلاقها قريبا.
وبحسب موقع Gizmochina فإن شاومي قررت أن تحمي مستخدميها من خلال ميزة MIUI Pure Mode من الوقوع ضحية للتطبيقات الخبيثة وتفادي نظام أندرويد المفتوح والذي لا يساعد بطبيعته على مكافحة الفيروسات أو التطبيقات الخبيثة.
وتقول شركة شاومي أن مستخدمي هواتفها لديهم حوالي 40 % من التطبيقات الغير الآمنة والتي يقومون بتحميلها من على متاجر التطبيقات أغلب الوقت، كما تم التعرف على أكثر من 10 % من هذه التطبيقات بأنها شديدة الخطورة.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على شاومي تطلق قريبا ميزة MIUI Pure Mode لمنع التطبيقات من اختراق المستخدمين
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق