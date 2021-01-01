

بالخطأ جوجل تحظر مستخدمي أندرويد من إجراء المكالمات الهاتفية.. إليك الحل بالخطأ جوجل تحظر مستخدمي أندرويد من إجراء المكالمات الهاتفية.. إليك الحل

حذرت شركة جوجل Google، من أن بعض طرازات الهواتف الذكية التي تعمل بنظام أندرويد، غير قادرة على إجراء أو استقبال المكالمات الهاتفية بسبب خطأ تقني في التطبيق الخاص بها.



ولحسن الحظ، عالجت عملاقة التقنية الأمريكية المشكلة بتحديث جديد، لكنك ستحتاج إلى التوجه إلى متجر تطبيقات أندرويد جوجل بلاي Play لتثبيته في أسرع وقت ممكن، حسبما ذكرت صحيفة "express" البريطانية.



جوجل تؤكد وجود ثغرة بسبب خطأ

وأكد مدير المجتمع بشركة جوجل، أن خلل المكالمات الهاتفية نتج عن تصحيح حديث، وقالت عبر المنتدى الخاص بها: "بعد التحديث الأخير لتطبيق Google Search على هواتف أندرويد، يواجه مستخدمو بعض الهواتف المحمولة صعوبة في تلقي المكالمات وإجرائها".

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وفي حال قد قمت بتعطيل التحديثات التلقائية للتطبيقات على هاتفك الذكي، أو لم يكن جهازك متصلا بشبكة الواي فاي Wi-Fi اللاسلكية، خلال الأيام القليلة الماضية، سوف تحتاج إلى تثبيت التحديث يدويا في الوقت الحالي.وللقيام بذلك، اذهب إلى متجر Google Play على جهازك، ثم ابحث عن جوجل في علامة تبويب التطبيقات، وقم بتحميل قائمة المتجر الخاصة بالتطبيق، وستجد زر تحديث في الأعلى.وقد أكد عدد من مستخدمي نظام التشغيل أندرويد، أن تحديث تطبيق جوجل على أجهزتهم مكنهم من إجراء المكالمات مرة أخرى، ومع ذلك، فقد ادعى بعض الأشخاص أن حذف التطبيق هو الطريقة الوحيدة لاستعادة هذه الوظيفة الأساسية.3 تطبيقات مهمة محظور استخدامها في هذا الموعدسيواجه مستخدمو هواتف أندرويد القديمة مشاكل تقنية عند محاولة استخدام تطبيقات وخدمات جوجل مثل يوتيوب و Gmail و درايف و كذلك تطبيق الخرائط Maps، حيث أن أنظمة التشغيل هذه قد تم إطلاقها منذ ما يقرب من 10 سنوات، بسبب إيقاف جوجل الدعم الكامل للتطبيقات المذكورة، مما قد يضطر المستخدمون إلى الترقية وشراء هاتف ذكي جديد.