

الحكومة ترصد 593 مليار جنيه لسداد القروض في الموازنة الحكومة ترصد 593 مليار جنيه لسداد القروض في الموازنة

رفعت الحكومة من إجمالي مصروفاتها علي سداد القروض بالموازنة العامة للدولة نحو 593 مليار جنيه خلال العام المالي الجاري مقابل 555.6 مليار جنيه بنهاية العام المالي الماضي بزيادة وصلت لـ 37.4 مليار جنيه.



وكشف تقرير حكومي حصل "صدي البلد" علي نسخة منه، وصول أقساط القروض الخارجية وموعد إقراضها بقيمة 5.5 مليار جنيه خلال العام المالي الجاري مقابل 5.114 مليار جنيه في العام المالي الماضي بزيادة تبلغ 353 مليون جنيه.



ورصدت الحكومة مبلغ 164 مليون جنيه لسداد قروض لصالح بنك الاستثمار القومي خلال العام المالي الجاري مقابل 200 مليون جنيه تم انفاقها فعليا في العام المالي الماضي بتراجع قدره 36 مليون جنيه.

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وسجلت جملة الانفاق العام علي سداد قروض لمصادر أخري نحو 189.4 مليار جنيه في موازنة العام المالي الجاري مقابل 169.2 مليار جنيه في العام المالي الماضي بفارق 20.2 مليار جنيه .و انفقت الحكومة علي قروض سندات الخزانة العامة التي اقترضها الحكومة نحو 282.7 مليار جنيه خلال العام المالي الجاري مقابل 344.802 مليار جنيه في العام المالي الماضي بتراجع قدره 62.13 مليار جنيه .ورصدت الحكومة مبلغ 477.7 مليار جنيه في العام المالي الجاري مقابل 519.3 مليار جنيه في العام المالي الماضي بتراجع بلغ 41.62 مليار جنيه.وبلغت أقساط الدين الخارجي خلال العام المالي الجاري نحو 114.4 مليار جنيه مقابل 35.1 مليار جنيه في العام المالي الماضي ، بينما بلغت أقساط الخارجية التي تسددها الجهات نحو 947 مليون جنيه بتراجع بلغ 272 مليون جنيه عن العام المالي الماضي.وتستهدف الحكومة سداد القروض الخارجية بقيمة تبلغ 115.33 مليار جنيه في العام المالي الجاري مقابل 36.3 مليار جنيه في العام المالي الماضي بزيادة تبلغ 79.05 مليار جنيه.