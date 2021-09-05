سعر الذهب اليوم الأحد 5- 9- 2021

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سعر الذهب اليوم الأحد 5- 9- 2021

شهد سعر الذهب في مصر استقرارا في بداية تعاملات اليوم الأحد الموافق 5-9-2021، بعد أن ارتفع أمس بمتوسط جنيهين على مستوى الأعيرة الذهبية المختلفة.

وبلغ سعر الجرام من عيار 18 الأوسط بين أعيرة الذهب نحو 679 جنيها .

ووصل سعر الجرام من عيار 21 الأشهر بين أعيرة الذهب نحو 792 جنيها .

وسجل سعر الجرام من عيار 24 الأعلي فئة نحو 905 جنيهات .

ووبلغ سعر الجرام من عيار 14 الأدني فئة نحو 528 جنيها.

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 6336 جنيها و أوقية الذهب نحو 28.15 ألف جنيه و كيلو الذهب نحو 905.143 ألف جنيه .

أسعار الذهب اليوم بالمصنعية
وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

المصدر: صدى البلد

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