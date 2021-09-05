

أسعار صرف العملات الأجنبية اليوم الأحد 5-9-2021 أسعار صرف العملات الأجنبية اليوم الأحد 5-9-2021

يقدم موقع "صدى البلد" الإخباري لقرائه خدمة التعرف على أسعار صرف العملات الأجنبية ، مقابل الجنيه المصري خلال مستهل التعاملات اليوم الأحد الموافق 5 سبتمبر 2021، وفقا لآخر تحديث للأسعار بالبنك الأهلي المصري.



أسعار صرف العملات الأجنبية اليوم كالتالي:



أسعار صرف العملات الأجنبية اليوم في البنك الأهلي المصري:

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سجل الدولار الأمريكي للشراء 15.63جنيه، والبيع 15.73جنيه.كما سجل اليورو للشراء 18.5481جنيه، والبيع 18.7313جنيه.وسجل الجنيه الإسترليني للشراء 21.5991 جنيه ، البيع 21.8505 جنيه.فيما سجل ال‏دولار‏ ‏الكندى‏ للشراء 12.4433 جنيه، والبيع 12.5911جنيه. ‏سجل الكرون‏ ‏الدانمركى‏ للشراء 2.4943 جنيه، والبيع 2.519 جنيه.أسعار صرف العملات الأجنبية اليوموسجل الكرون النرويجي للشراء 1.8011 جنيه، والبيع 1.8273 جنيه.كما سجلت الكرونا السويدية للشراء 1.8218 جنيه، والبيع 1.8432 جنيه.وسجل الفرنك‏ ‏السويسرى‏ للشراء 17.0652 جنيه، والبيع 17.2554 جنيه.سجل ال‏ين‏ ال‏يابانى‏ للشراء 14.2001 جنيه، والبيع 14.3522 جنيه.وسجل ال‏دولار‏ ‏الأسترالى‏ للشراء . 11.5599 جنيه، والبيع 11.7613 جنيه