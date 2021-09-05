أسعار صرف العملات الأجنبية اليوم الأحد 5-9-2021

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أسعار صرف العملات الأجنبية اليوم الأحد 5-9-2021

يقدم موقع "صدى البلد" الإخباري لقرائه خدمة التعرف على أسعار صرف العملات الأجنبية ، مقابل الجنيه المصري خلال مستهل التعاملات اليوم الأحد الموافق 5 سبتمبر 2021، وفقا لآخر تحديث للأسعار بالبنك الأهلي المصري.

أسعار صرف العملات الأجنبية اليوم كالتالي:

أسعار صرف العملات الأجنبية اليوم في البنك الأهلي المصري:

سجل الدولار الأمريكي للشراء 15.63جنيه، والبيع 15.73جنيه.

كما سجل اليورو للشراء 18.5481جنيه، والبيع 18.7313جنيه.

وسجل الجنيه الإسترليني للشراء 21.5991 جنيه ، البيع 21.8505 جنيه.

فيما سجل ال‏دولار‏ ‏الكندى‏ للشراء 12.4433 جنيه، والبيع 12.5911جنيه. ‏
سجل الكرون‏ ‏الدانمركى‏ للشراء 2.4943 جنيه، والبيع 2.519 جنيه.

أسعار صرف العملات الأجنبية اليوم

وسجل الكرون النرويجي للشراء 1.8011 جنيه، والبيع 1.8273 جنيه.

كما سجلت الكرونا السويدية للشراء 1.8218 جنيه، والبيع 1.8432 جنيه.

وسجل الفرنك‏ ‏السويسرى‏ للشراء 17.0652 جنيه، والبيع 17.2554 جنيه.

سجل ال‏ين‏ ال‏يابانى‏ للشراء 14.2001 جنيه، والبيع 14.3522 جنيه.

وسجل ال‏دولار‏ ‏الأسترالى‏ للشراء . 11.5599 جنيه، والبيع 11.7613 جنيه

المصدر: صدى البلد

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