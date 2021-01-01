

سوق المستعمل .. أسعار ومواصفات السيارة كيا بيجاس موديل 2020 سوق المستعمل .. أسعار ومواصفات السيارة كيا بيجاس موديل 2020

يضم السوق المصري للسيارات المستعملة باقة متنوعة من السيارات التي تحمل موديل 2020، والتي تتنوع بين فئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدامات من فئة الـ SUV، أو الهاتشباك الشبابية، أو سيارات السيدان و التي من بينها النسخة كيا بيجاس.



مواصفات السيارة كيا بيجاس موديل 2020



زودت السيارة كيا بيجاس بمحرك رباعي الاسطوانات سعة 1400 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 95 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 133 نيوتن/متر، مقترن بناقل حركة أوتوماتيكي ينقل السرعة عبر منظومة الدفع الامامي للعجلات، ومع هذه القدرات الفنية تنطلق السيارة من وضع الاستعداد 0 حتى تصل إلى سرعة 100 كيلومتر في السعة خلال فترة زمني مدتها 12.2 ثانية



وتحتوي السيارة على باقة من وسائل الحماية والرفاهية بحسب الفئة المقدمة وتشمل، فرامل مانعة للانغلاق ABS، و برنامج التوزيع الالكتروني الخاص بالفرامل EBD، و كاميرا خلفية لسهولة الاصطفاف، و مرايات جانبية كهربائية ذات شرائط ضوئية، و منظومة الوسائد الهوائية، بينما ترتكز على جنوط يبلغ قياسها 14 بوصة، و تقدر القياسات الهيكلية للسيارة بنسبة طول بلغت 4300 مم، و بعرض يبلغ 1700 مم، و 1460 مم للارتفاع، بالإضافة إلى مساحة تخزين خلفية تتسع إلى 475 لتر.

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و تظهر السيارة من الخارج عبر مصابيح حادة، و شبكة أمامية عريضة باللون الأسود، بالإضافة إلى منظومة الشبكات الامامية التي تتوسط الصادم، مما تمنح السيارة افضلية التعامل مع الحركة الديناميكية للهواء، كما تأتي بمصابيح ضباب دائرية، إلى جانب تجهيزات داخلية تتضمن قفل مركزي و زجاج كهربائي، و مكيف هواء.اسعار السيارة كيا بيجاس داخل السوق المصري للسيارات المسعملةو تبدأ أسعار السيارة كيا بيجاس موديل 2020 داخل السوق المصري للسيارات المستعملة من 189 الف جنيه حتى 205 الف جنيه، وذلك بحسب الحالة الفنية للسيارة.