تنتمي النسخة جي إم سي سييرا موديل 2021 إلى فئة البيك اب، والتي تحظى بشعبية كبيرة داخل السوق السعودي، نسبة إلى استخداماتها المتعددة مع الصندوق الخلفي المتعدد الأغراض، بالإضافة إلى المفهوم الثنائي الكابينة و الذي يعكس المساحة الداخلية للسيارة التي تتسم بالرحابة.
و في سياق هذا الموضوع يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري سعر ومواصفات السيارة جي إم سي سييرا موديل 2021 في السعودية.
المواصفات الفنية للسيارة جي إم سي سييرا موديل 2021
زودت السيارة جي إم سي سييرا موديل 2021 بمحرك رباعي الاسطوانات 4 سليندر، سعة 2700 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 310 حصانا، وعزم اقصى للدوران يقدر بـ 471 نيوتن/متر، مقترن بناقل حركة أوتوماتيكي ينقل السرعة عبر منظومة الجر الامامي، وبهذه القدرات تتسارع هذه النسخة من 0 لـ 100 كم خلال 7 ثوان.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على سعر ومواصفات السيارة جي إم سي سييرا موديل 2021 في السعودية| صور
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق