

له 3 قرون وعمره 67 مليون سنة.. ديناصور ضخم للبيع مقابل 1.8 مليون دولار له 3 قرون وعمره 67 مليون سنة.. ديناصور ضخم للبيع مقابل 1.8 مليون دولار

من المتوقع أن يُباع ديناصور من نوع يسمى «ترايسيراتوبس»، يطلق عليه «بيج جون»، مقابل ملايين الدولارات، بمزاد علني يًعقد في فرنسا، خلال شهر أكتوبر المقبل.



يعد الهيكل العظمي، الذي يزيد عمره عن 66 مليون عام ومكتمل بنسبة 60% تقريبًا، أكبر ديناصور «ترايسيراتوبس» تم العثور عليه على الإطلاق، ويبلغ طوله نحو 8 أمتار؛ والجمجمة المكتملة بنسبة 75%، يصل عرضها إلى مترين، بحسب موقع «live science» العلمي.



الديناصور سيباع في مزاد يوم 21 أكتوبر لمن يدفع أعلى سعر

ويُعرض «بيج جون» للبيع من خلال دار مزادات فرنسية تدعى «جيكيلو»، قالت في بيان إنها ستعرض الحفرية الضخمة للجمهور في الفترة من 16 سبتمبر إلى 15 أكتوبر، ثم سوف تُباع في مزاد يوم 21 أكتوبر لمن يدفع أعلى سعر.

عاش في العصر الطباشيري وله 3 قرون.. أبرز سمات الديناصور بيج جونوبحسب البيان، من المتوقع أن يتراوح سعر «بيج جون»، الذي عاش في أمريكا الشمالية منذ نحو 67 مليون خلال العصر الطباشيري، ما بين 1.4 مليون دولار و 1.8 مليون دولار.يمتلك «ترايسيراتوبس» 3 قرون، وعاش تحديدا في ما يعرف الآن بولاية «ساوث داكوتا» في جزيرة تسمى «لاراميديا»​​، تشكلت خلال الجزء الأخير من العصر الطباشيري، عندما غمر بحر ضحل المنطقة الوسطى في أمريكا الشمالية.اكتشف عالم الحفريات الأمريكي والتر دبليو شتاين «بيج جون» في عام 2014، في «هيل كريك»، وهو سهل قديم وموقع أحفوري غني يمتد على أجزاء من مناطق «مونتانا» و«داكوتا الشمالية» و«داكوتا الجنوبية»، وفقا لمتحف علم الأحافير بجامعة كاليفورنيا في بيركلي.أصيب خلال قتال عنيف أثناء صراع مع ديناصور آخرمنذ ملايين السنين، مات «بيج جون» وغطاه طين كثيف، مما جعل العظام تتحجر، ويشير شق محفوظ في عظمة الترقوة إلى أن هذا الـ«ترايسيراتوبس» أصيب خلال قتال عنيف، ربما أثناء صراع مع ديناصور آخر.وديناصور «ترايسيراتوبس» تميز بأداء عنيف في معاركه، بسبب قرونه الثلاثة، إذ يبلغ طول قرون «بيج جون» حوالي 1.1 متر وعرضها نحو 30 سم في القاعدة، ويمكنها تحمل حوالي 16 طنًا.







