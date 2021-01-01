

تخترق ملفاتك الشخصية وبياناتك البنكية.. 8 تطبيقات يجب حذفها فورًا من هواتف آندرويد تخترق ملفاتك الشخصية وبياناتك البنكية.. 8 تطبيقات يجب حذفها فورًا من هواتف آندرويد

مع التطور الكبير الذي تشهده الهواتف الذكية خلال عصرنا الحالي، والتحديثات المستمرة للتطبيقات الحديثة المتاحة على هذه الهواتف، تبقى معلومات حسابتنا الشخصية غير أمنة بشكل كامل، إذ إنها مهددة بالتعرض للقرصنة في أي وقت.



من هذا المنطلق، تعمل شركة «جوجل» بشكل دوري على إزالة هذه التطبيقات غير الأمنة من متجرها «جوجل بلاي»، غير أن بعض من هذه التطبيقات تستطيع الإفلات من القواعد الصارمة التي تضعها «جوجل» وتتسلل خلسة إلى الهواتف التي تعمل بنظام الأندرويد.



ومؤخرًا، ازالة «جوجل»، ثمانية من هذه التطبيقات غير الأمنة التي تعرض أمن معلومات الحسابات الشخصية لمستخدمي هواتف الأندرويد للخطر، من متجر التطبيقات الخاص بها «جوجل بلاي».

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ولكن، على الرغم من حذف «جوجل» لهذه التطبيقات من متجره «جوجل بلاي»، غير أن بعضًا من هذه التطبيقات أو كلها لا يزال موجودة عند عدد من المستخدمين الذين تعمل هواتفهم بنظام «الآندرويد».ولذلك، حذر «جوجل» المستخدمين الذين قاموا بتحميل هذه التطبيقات من متجر «جوجل بلاي» بحذف هذه التطبيقات فورًا للخطورة الكبرى التي تمثلها علىهم، وعلى معلومات حسابتهم الشخصية.وفيما يلي قائمة بالثمانية تطبيقات التي طالبت «جوجل» من مستخدمي الهواتف الأندرويد بحذفها فورًا:8. Auxiliary Message7. Element Scanner6. Fast Magic SMS5. Free CamScanner4. Go Messages3. Super Message2. Great SMS1. Travel Wallpapersوبحسب تحذيرات «جوجل»، تتمثل خطورة هذه التطبيقات في قدرتها على الاستيلاء على جهات الاتصال، والرسائل النصية، والصور والفيديوهات الشخصية، وكذلك كلمات السر الخاصة بالمواقع المختلفة، وأرقام البطاقات الائتمانية المسجلة على الهاتف.جدير بالذكر أن «جوجل» كانت قد حذفت من متجر تطبيقاتها ما يزيد عن 1700 تطبيق منذ 2017، وذلك بسبب الأضرار التي لاحقت مستخدميها.ووفقًا للتحذيرات التي نشرتها «جوجل» مرارًا وتكرارًا في العديد من المناسبات، فإن مستخدمي الهواتف الذكية التي تعمل بنظام تشغيل الأندوريد، يمكنهم إبقاء أنفسهم بأمان من خلال تنزيل التطبيقات من المصادر الموثوقة وكذلك تحميل برامج اكتشاف الفيروسات والتطبيقات الضارة لإزالتها بشكل ألي.