تحذير من ديكور في معظم المنازل يهدد حياة الأطفال: خلوا بالكم

تتزين معظم البيوت بمختلف أنواع الزينة والديكور، من النجف وأشكال الأنوار المتنوعة وزينة الجدران والأسقف، فكل شخص يجهز منزله يبحث عن أفضل أنواع الزينة مهما كلفه ذلك من ثمن، بينما آخرون يبحثون عن الزينة الجيدة بأسعار منخفضة، ولكن ذلك يهدد حياتهم بشكل كبير.
«جبس بورد»، نوع من الديكور يُصنع بواسطة مجموعة من الألواح الجبسية، ويتزين الجبس بطبقة خارجية تُعطي مظهرًا وشكلًا مُناسبًا، ويتم سقف البيوت به كبديلٍ للديكور غال الثمن، لكنه يكون خطيرًا إلى حد كبيرًا، فمن الممكن سقوطه فوق رؤوس من في المنزل ويؤدي ذلك إلى إصابات وخسائر مادية، بحسب حديث محمد جمال، فني ديكور «جبس بورد»، لـ«الوطن».
مخاطر يسببها الجبس بورد
يؤكد «جمال» أن المخاطر التي يسببها ديكور الـ«جبس بورد» تكون نتيجة نوع الخامة المستخدمة في الصاج، فالخامة الرديئة والتي تكون درجتها 2 أو 3 من 10 لا تتحمل البقاء على الأسقف لفترة طويلة فتسقط، لكن العديد يشترونها ولا يعلمون ذلك نظرًا لسعرها المنخفض مقارنة بالجودة العالية: «الخامة بتكون رديئة وده بيؤدي إلى سقوطها لأنها مش بتستحمل، وكمان لو الخامة رديئة المسمار الموجود بيبدأ مع الوقت يقع بسبب ضعف الصاج».
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