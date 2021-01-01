

تحذير من ديكور في معظم المنازل يهدد حياة الأطفال: خلوا بالكم تحذير من ديكور في معظم المنازل يهدد حياة الأطفال: خلوا بالكم

تتزين معظم البيوت بمختلف أنواع الزينة والديكور، من النجف وأشكال الأنوار المتنوعة وزينة الجدران والأسقف، فكل شخص يجهز منزله يبحث عن أفضل أنواع الزينة مهما كلفه ذلك من ثمن، بينما آخرون يبحثون عن الزينة الجيدة بأسعار منخفضة، ولكن ذلك يهدد حياتهم بشكل كبير.



«جبس بورد»، نوع من الديكور يُصنع بواسطة مجموعة من الألواح الجبسية، ويتزين الجبس بطبقة خارجية تُعطي مظهرًا وشكلًا مُناسبًا، ويتم سقف البيوت به كبديلٍ للديكور غال الثمن، لكنه يكون خطيرًا إلى حد كبيرًا، فمن الممكن سقوطه فوق رؤوس من في المنزل ويؤدي ذلك إلى إصابات وخسائر مادية، بحسب حديث محمد جمال، فني ديكور «جبس بورد»، لـ«الوطن».



مخاطر يسببها الجبس بورد

يؤكد «جمال» أن المخاطر التي يسببها ديكور الـ«جبس بورد» تكون نتيجة نوع الخامة المستخدمة في الصاج، فالخامة الرديئة والتي تكون درجتها 2 أو 3 من 10 لا تتحمل البقاء على الأسقف لفترة طويلة فتسقط، لكن العديد يشترونها ولا يعلمون ذلك نظرًا لسعرها المنخفض مقارنة بالجودة العالية: «الخامة بتكون رديئة وده بيؤدي إلى سقوطها لأنها مش بتستحمل، وكمان لو الخامة رديئة المسمار الموجود بيبدأ مع الوقت يقع بسبب ضعف الصاج».

يتفاعل مع الحرارة.. ويتأثر بالـ«دي جي»يتفاعل الصاج الموجود في «جبس بورد» مع الحرارة، كما يتأثر بالأصوات العالية أيضًا مثل الـ«دي جي»، وفقًا لفني «جبس بورد»: «لو صوت الدي جي عالي جدًا ممكن يقع، فلازم يكون الخامة نضيفة جدًا عشان يفضل ماسك، ولو المحارة بتاعة السقف رديئة بنضطر نركب مسمار من الصاج يوصل للخرسانة بتاعة السقف عشان لو المحارة رديئة بيقع».أكثر من واقعة.. رآها فني جبس بوردرأى «جمال» أمام عينيه أكثر من مرة سقوط الجبس بورد المُعلق في الأسقف على الأسر، ما يؤدي إلى خسائر مادية: «بتكون طبعًا تكاليف زيادة وفلوس خسرها الشخص نتيجة إنه اختار مواد رديئة، لكن الحمد لله كل الحالات اللي شوفتها مش بتؤدي إلى خسائر في الأرواح أو إصابات».



