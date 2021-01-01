

«ليه بتعمل معانا كده».. حكايات المشاهير مع سمكري البني آدمين «فيديو» «ليه بتعمل معانا كده».. حكايات المشاهير مع سمكري البني آدمين «فيديو»

«سمكري البني آدمين»، لقب اشتهر به الشاب يوسف خيري، بعد أن دشن العديد من الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، مروجا خلالها لمركزه الخاص بعلاج الجسم باستخدام «الطقطقة».



واستغل «سمكري البني آدمين» قدوم بعض المشاهير إليه من الوسط الفني، في الترويج لمركزه، قبل أن يفاجئ الجميع بغلق المركز الخاص به، وحبسه بتهمة تزوير بطاقة الرقم القومي وشهادة التخرج الجامعية.



حكايات المشاهير مع سمكري البنى آدمين

وظهر عدد كبير من المشاهير مع «سمكري البني آدمين»، من بينهم الفنانة داليا مصطفى التي ذهبت إليه رفقة بعض المقربين منها، حيث تداول «يوسف» الفيديو عبر قناته على يوتيوب، معلقا عليها: «أقوى جلسة سمكرة للفنانة داليا مصطفى».

قد يعجبك أيضا...

وشهد الجلسة صرخات ألم من الفنانة داليا مع كل طقطقة لجسدها خلال الجلسة، قائلة بشكل ساخر: «هما دفعولك كام علشان تعمل معايا كده».بينما ظهر الفنان أمير كرارة قلقا في البداية قبل بداية جلسته مع «يوسف»، ليقوم بالتجربة في أحد مرافقيه، ليبدأ بعد ذلك في طقطقة مفاصل ظهره، أثناء استلقائه على بطنه، ليستخدم بعدها جهازًا يقوم بعملية تشبه التدليك للظهر.ثم استمر «يوسف» في عملية طقطقة الظهر، أثناء اتخاذ «كرارة» لوضع الجلوس، واضعا يديه بطريقة معينة قبل أن يستمر في مواصلة مساجه، ليستخدم بعدها أداة أخرى لتدليك الرقبة، ليتخطى مقطع الفيديو الذي تداوله «يوسف» عبر قناته الشخصية على موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، حاجز المليون ونصف مليون مشاهدة.كما ظهر ثلاثي مسرح مصر «محمد أنور، ومحمد توب، ومصطفى بسيط» مع «يوسف» في إحدى الجلسات التي تداولها عبر قناته الشخصية على «يوتيوب».وبدأ «أنور» الجلسة قلقًا للغاية أثناء تمرير جهاز المساج إليه، ليزداد القلق مع كل طقطة لأعضاء جسده، قائلا: «يا جماعة هو أنا تجربة»، مواصلا صرخات الألم خاصة أثناء طقطقة ظهره، قبل أن يمر «بسيط، وتوب» بالتجربة ذاتها.