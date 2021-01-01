الزمالك يكشف عن قيمة انتقال كريم بامبو للبنك الأهلي



كريم بامبو كريم بامبو

أعلن مسؤولو نادي الزمالك عن قيمة انتقال كريم بامبو لاعب الفريق لنادي البنك الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية بعد موافقة الفرنسي كارتيرون المدير الفني للأبيض على رحيل اللاعب.



وأكد مسؤولو الزمالك أن بامبو انتقل للبنك الأهلي مقابل حصول القلعة البيضاء على ١٠ ملايين جنيه، وكان بامبو انضم للزمالك في صيف ٢٠١٩ في صفقة انتقال حر.



ووقع بامبو على عقود انتقال للبنك الأهلي لمدة ثلاثة مواسم بداية من الموسم المقبل.



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ونجحت لجنة الكرة بنادي البنك الأهلي برئاسة اللواء أشرف نصار في إنهاء صفقة كريم بامبو بعقد ممتد لمدة ثلاثة سنوات خلال الانتقالات الصيفية .جاء ذلك بعد الإتفاق مع مسؤولي نادي الزمالك ليصبح هداف فريق البنك الأهلي الموسم السابق باقي في صفوف الفريق لثلاثة مواسم قادمة.وانتهت لجنة الكرة بنادي البنك الأهلي برئاسة اللواء أشرف نصار من إتمام عملية إنتقال لاعبا فريق وادي دجله محمد هلال صاحب الـ 25 عاما وأحمد سعيد صاحب الـ24 عاما.ويلعب محمد هلال في مركز صانع الألعاب، بينما يلعب أحمد سعيد فى مركز لاعب الوسط المدافع.ويدعم نادي البنك الأهلي فريق الكرة بلاعبين متميزين إستعدادا لانطلاق مسابقة الدوري المصري الممتاز موسم 2021/2022.جدير بالذكر أن البنك الأهلي أنهي موسمه في الدوري المصري الممتاز في المركز الخامس عشر برصيد 35 نقطة.