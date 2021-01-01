توصيات الاجتماع الطارئ للجنة القانونية لـ الأهلي بعد تشبيه النادي بـ النازيين



الأهلي الأهلي

عقدت اللجنة القانونية بالأهلي ظهر اليوم اجتماعًا مطولًا استعرضت خلاله التجاوزات التي جاءت على لسان أحد الإعلاميين وخروجه عن النص، ووصفه وتشبيهه النادي الأهلي وجماهيره بـ"النازيين".







وفي ضوء المناقشات قامت اللجنة القانونية برفع تقرير إلى مجلس إدارة الأهلي في اجتماعه غدًا الأحد، لاتخاذ القرارات التي يراها مناسبة للحفاظ على حقوق النادي وجماهيره في كل الاتجاهات.

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ويعقد مجلس إدارة الأهلي إجتماعه الشهري غداً لمناقشة عدد من الملفات أبرزها التجاوزات التي حدثت تجاه النادي وجماهيره في الساعات القليلة الماضية.ويناقش المجلس في إجتماع الغد ملف تحديد موعد الإنتخابات الجديدة وملف الإنشاءات بجانب توصيات إجتماعات لجنة التخطيط.كما يبحث مجلس الخطيب التحرك ضد التجاوزات التي حدثت في حق النادي وجماهيره وتقديم بلاغ للنائب العام، خاصة بعد وصف البعض للنادي وجماهيره بالنازية.كما يدرس المجلس شطب عضوية الإعلامي ابراهيم عيسي بعد ما أثير وتردد عن وصفه لشعار النادي بالنازية حيث أحال المجلس هذا الملف للشئون القانونية بالنادي والرجوع إلى لائحة النظام الاساسي والتي ينص احد بنودها بمعاقبة العضو العامل والذي يتجاوز في حق النادي واعضائه وجماهيره بـ"الشطب".