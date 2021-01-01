كيفية صنع المناكير في المنزل.. أخطاء تجنبيها عند وضعه



كيفية صنع المناكير في المنزل كيفية صنع المناكير في المنزل



تتساءل الفتيات باستمرار عن كيفية صنع المناكير في المنزل، وبالرغم من سهولة الحصول عليه وشرائه، إلا أنه يمكن لبعض الفتيات أن تريد معرفة طريقة صنع المناكير في المنزل لعمل ألوان مختلفة وغير متواجدة، وإن كنتي من عشاق وضع المانكير فعليك بقراءة السطور التالية .





كيفية صنع المناكير في المنزل



أخطاء عند وضع المناكير



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وهناك العديد من أخطاء عند وضع المناكير التي ترتكبها النساء والفتيات؛ حيث يعتبر المناكير أو طلاء الأظافر أحد مستحضرات التجميل، التي تعطي اليدين مظهر رقيق وجذاب، وفي بعض الأحيان تكون من أهم العناصر المكملة لأناقة المرأة.ومؤخراً أصبح هناك العديد من ألوان طلاء الأظافر والعديد من الأنواع التي تناسب جميع الأذواق، مما أدى لإدمان كثير من النساء لوضع المناكير. لذلك وحتى تكوني على حريتك في وضع طلاء الأظافر سوف نوضح أخطاء عند وضع المناكير .1- تنظيف الأظافر قبل وضع المناكير :و لتجنب أخطاء عند وضع المناكير في المنزل ، افعل ما يفعله المحترفون من خلال قضاء الكثير من الوقت في تحضير أظافرك كما تفعل في تلميعها. هذا يعني البدء بمزيل طلاء أظافر جيد، والذي يحتوي على العناصر الغذائية الأساسية للمساعدة في تقوية أظافرك وترطيبها، والتخلص من الزيوت أو الأوساخ يمكن أن تشوه طلاء الأظافر. لا تنس غسل يديك بالماء والصابون بعد ذلك.2- قص الأظافر وتهذيبها :قصي الأظافر أولاً ، إذا لزم الأمر. ثم قومي بتهذيب الأظافر برفق ، وتحرك في اتجاه واحد للحصول على أطرافك مربعة أو مستديرة، ثم قومي بتلميع قمم وجوانب أظافرك برفق.3- التخلص من الجلد الزائد على الاظافر :تحضير البشرة وإزالة الجلد الزائد على الاظافر وازاحته إلى الخلف وقص الزوائد عنه الجلد للمساعدة في إزالة الجلد الميت وتنعيم المنطقة، ومن ثم وضع الزيت على الجلد؛ حيث تساعد الزيوت على الترطيب .4- وضع المانيكير :ويتم وضع طبقة خفيفة من المناكير على اليدين بالكامل، ومن ثم وضع طبقة اخرى أثقل ولكن بعد ان تجف الطبقة الأولى من المناكير، وذلك حتى تحصلي على شكل ممتلئ وجذاب .5- فرك الأظافر بليمونة مرة كل أسبوع :وتعتمد هذه الخطوة على فرك ليمونة على الأظافر مرة بالأسبوع، فذلك سوف يساعدك في تقوية أظافرك، وتجميلها.مكونات صنع المناكير في المنزلوتبحث الكثير من الفتيات والسيدات عن مكونات صنع المناكير في المنزل، وبالأخص بعد زيادة أسعار مستحضرات التجميل في الفترة السابقة، وبالرغم من ذلك يمكن صنع المناكير الخاص بك بمكونات بسيطة وغير مكلفة وبالالوان التي تفاضيل منها.وإن كنت لا تهتمِي بشراء المنتجات الباهظة الثمن، فأي نوع من تلك المنتجات سيفي بالغرض ويحقق لكِ النتيجة التي ترغبين بها وحتى لو كانت رخيصة الثمن.ومؤخراً أصبح هناك العديد من ألوان طلاء الأظافر والعديد من الأنواع التي تناسب جميع الأذواق، مما أدى لإدمان كثير من النساء لوضع المناكير، و سوف نوضح لك مكونات صنع المناكير في المنزل.مكونات صنع المناكير في المنزل :طلاء أظافر باللون الشفافايشادو بودرة ظلال عيون، أو بودرة مورد الخدودعلبة من الجليترورقتين مقوىشريط لاصقخلة أسنانويمكن لعمل مكونات طريقة عمل المناكير في المنزل مطفي بدون لمعة تماماً، يُمكنكِ استخدام الطباشير في ذلك كل ما عليك إحضار علبة طباشير ملونة، أقماع ورقية لإدخال الطباشير على زجاجة طلاء أظافر شفافة، وتقليبهم بخلة أسنان.وتعتمد مكونات طريقة عمل المناكير في المنزل على طحن الطباشر جيداً حتى يصبح بودرة ناعمة، ثم قومي بإفراغ البودرة في طلاء الأظافر الشفاف بنفس الطريقة السابقة وقومي بمزجهم معاً جيداً.وهناك أكثر من طريقة عمل المناكير في المنزل؛ حيث ان المناكير أو طلاء الأظافر أحد مستحضرات التجميل، التي تعطي اليدين مظهر رقيق وجذاب، وفي بعض الأحيان تكون من أهم العناصر المكملة لأناقة المرأة.ومؤخراً أصبح هناك العديد من ألوان طلاء الأظافر والعديد من الأنواع التي تناسب جميع الأذواق، مما أدى لإدمان كثير من النساء لوضع المناكير، و سوف نوضح لك طريقة عمل المناكير في المنزل.مكونات طريقة عمل المناكير في المنزل :طلاء أظافر باللون الشفافايشادو بودرة ظلال عيون، أو بودرة مورد الخدودعلبة من الجليترورقتين مقوىشريط لاصقخلة أسنانطريقة عمل المناكير في المنزل :1- قومي بصب القليل من طلاء الأظافر الشفاف في زجاجة أخرى، وذلك حتى يكون هناك مكان لباقي المكونات الأخرى التي من المفترض أن تضيفها إلى طلاء الأظافر الشفاف.2- سوف تحتاجين إلى إضافة كل لون من ألوان ظلال العيون على حدة، وذلك حتى لا تمتزج الألوان معاً وتُعطيكِ نتيجة سلبية، أو لون مختلف عن اللون الذي تريديه.3- ولعمل أداة تساعدك على وضع ظلال العيون في الزجاجة، يناسب حجمها، بإمكانك استخدام الورق المقوى، وذلك بعد تقطيع كل ورقة أربع ورقات صغيرة متساوية في الحجم، وعمل قمع ورقي صغير من كل قطعة ورق وثبتي كل قمع بقطعة صغيرة من الشريط اللاصق ولك حتى يكون مُحكم ولا يُزعجكِ عند استخدامه.4- قومي بكشط بودرة ظلال العيون باللون الذي تفضليه، بظهر ملعقة و فرغيها على ورقة بيضاء، ثم قومي بطحن الايشادو ليصبح بودرة ناعمة بدون أي تكتلات، وذلك حتى تمتزج مع طلاء الأظافر بسهولة.5- قومي بفتح زجاجة طلاء الأظافر الشفاف ونظفي الفرشاة ثم ضعيها جانباً على ورقة بيضاء وذلك حتى لا تلوث لكِ أي شئ، ثم قومي بثني الورقة التي طحنتي ظلال العيون عليها لنصفين برفق وذلك حتى لا تتناثر البورة وتتبعثر، وقومي بتثبيت الأقماع الورقية على فوهة زجاجة المناكير الشفافة و أفرغي بودرة ظلال العيون بداخل القمع.6- قومي بالضغط على القمع برفق أثناء تفريغك بودرة ظلال العيون داخل زجاجة المناكير، وذلك حتى تتأكدي من نزول كل كمية ظلال العيون في زجاجة المناكير، وإذا وجدتي ظلال العيون يتكتل عند نزوله في طلاء الأظافر الشفاف، استعيني بخلة الأسنان لتذويب التكتل و لمساعدتك في إنهاء تلك العملية بسرعة.7- حاولي الإسراع في تلك الخطوة وذلك حتى لا تجف فرشاة طلاء الأظافر، و تضطرين لتنظيفها بعد ذلك باستخدام مزيل طلاء الأظافر.8- قومي بإحكام إغلاق زجاجة المناكير، ثم قومي برجها جيداً لبضعة دقائق، ولفها بين إيديكي وذلك حتى يمتزج بودرة ظلال العيون مع طلاء الأظافر ويعطيكي طلاء اظافر ناعم وجميل.