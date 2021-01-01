مع اقتراب الدراسة .. كيف تهيئ الطفل نفسيا لعودة المدارس



كيف تهيئ الطفل نفسيا لعودة المدارس كيف تهيئ الطفل نفسيا لعودة المدارس

أيام قليلة و يبدأ العام الدراسي الجديد و تستعد الكثير من الأسر في تهيئة الطفل للعام الجديد بالأخص بعد فترة أجازة كبيرة بسبب تفشي الفيروس التاجي الذي أدى إلي اضطرابات كبيرة في الحياة اليومية ويشعر الأطفال بهذه التغييرات بعمق، في حين أن العودة إلى المدرسة لن تكون مرحبًا بها فحسب بل ستكون مثيرة للعديد من الطلاب ، سيشعر الآخرون بالقلق أو الخوف.







فيما يلي نصائح لتهيئة الطفل نفسيا لعودة المدارس و التغلب على بعض المشاعر المعقدة التي قد يواجهونها عند العودة إلى المدرسة مع ضرورة اتباع التباعد الاجتماعي ، وذلك وفقا لـ unicef...

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قد يكون بدء عام دراسي جديد أمرًا مرهقًا و لكن يمكنك أن تجعله يشعر بالراحة من خلال إجراء محادثة مفتوحة حول ما يثير قلقه وإخباره أنه من الطبيعي الشعور بالقلق.قد يشعر الأطفال بالتوتر أو التردد في العودة إلى المدرسة ، خاصة إذا كانوا يتعلمون في المنزل منذ شهور، كن صريحًا - على سبيل المثال ، يمكنك إجراء بعض التغييرات التي قد يتوقعونها في المدرسة ، مثل الحاجة إلى ارتداء أشكال من الملابس الواقية مثل الأقنعة، قد يجد الأطفال أيضًا صعوبة في الابتعاد جسديًا عن الأصدقاء والمعلمين أثناء وجودهم في المدرسة ، يمكنك تشجيعهم على التفكير في طرق أخرى للتواصل والبقاء على اتصال.طمئن الأطفال بشأن تدابير السلامة المعمول بها للمساعدة في الحفاظ على صحة الطلاب والمعلمين وتذكير الأطفال بأنه يمكنهم أيضًا المساعدة في منع انتشار الجراثيم عن طريق غسل أيديهم بالصابون والسعال أو العطس في مرفقهم.ذكّر الأطفال بالإيجابيات بأنهم سيكونون قادرين على رؤية أصدقائهم ومعلميهم (إذا كانوا يعودون جسديًا إلى الفصل الدراسي) واستمروا في تعلم أشياء جديدة.قد ينزعج الأطفال أيضًا أو يصابوا بالإحباط إذا وجدوا صعوبة في ارتداء الأقنعة ، خاصة عند الجري أو اللعب، يمكنك طمأنة أطفالك إلى أن الكثير من البالغين يعملون بجد للمساعدة في الحفاظ على أمان أسرتك ، ولكن عليك التأكيد على أنه من المهم أن نتبع جميعًا الإجراءات الموصى بها لرعاية الأفراد الأكثر ضعفًا في مجتمعنا.عند إعادة الافتتاح الرسمي للمدارس ، ساعد الطفل على الاستعداد للعودة إلى المدرسة من خلال مشاركة المعلومات حول وقت وكيفية حدوث ذلك.إن السماح لأطفالك بمعرفة أن المدارس قد تحتاج إلى الإغلاق مرة أخرى سيساعدهم على الاستعداد لفترة التعديل المقبلة، من المهم أيضًا الاستمرار في تذكيرهم بأن التعلم يمكن أن يحدث في أي مكان في المدرسة والمنزل.يجب عليك أيضًا الانتباه إلى علامات التوتر والقلق التي تظهر على الطفل، قد يؤثر COVID-19على صحة طفلك العقلية ، ومن المهم إثبات أنه من الطبيعي ولا بأس من الشعور بالإرهاق في بعض الأحيان، عندما تكون في شك ، فإن التعاطف والدعم هما السبيل للذهاب.كانت هناك أيضًا مخاوف من أن حوادث الوصم والتسلط قد تزداد عند عودة الأطفال إلى المدرسة ، بسبب بعض المعلومات الخاطئة حول COVID-19. يجب أن توضح أن الفيروس لا علاقة له بالشكل الذي يبدو عليه الشخص أو من أين أتى أو اللغة التي يتحدث بها. إذا تم تسميتهم بأسماء أو تعرضهم للتنمر في المدرسة ، فيجب تشجيعهم على إخبار شخص بالغ موثوق به. ذكّر أطفالك بأن الجميع يستحق أن يكونوا آمنين في المدرسة وعلى الإنترنت. التنمر دائمًا خطأ ويجب أن يقوم كل منا بدوره لنشر اللطف ودعم بعضنا البعض.- شجع طفلكدع أطفالك يعرفون أن المشاكل التي تؤثر عليهم لن تستمر إلى الأبد، شجعهم على البقاء إيجابيين.-ممارسة السلوك النموذجييجب أن يكون كل فرد في الأسرة على دراية بمدى سهولة انتشار Covid-19. إن توضيح تدابير السلامة الأساسية لأطفالك ، مثل ارتداء قناع الوجه ، وممارسة التباعد الاجتماعي المناسب ، وغسل اليدين المتكرر سيساعدهم على فهم أهمية اتخاذ الاحتياطات ويسهل عليهم التكيف مع هذه البروتوكولات في المدرسة.-انتبه لتغييرات السلوكلن يتكيف كل طفل بسهولة مع التغييرات المدرسية التي يسببها Covid-19، تحدث إلى طفلك حول كيفية الذهاب إلى المدرسة وابحث عن التغييرات مثل البكاء المفرط أو الانزعاج أو الحزن أو القلق أو التغييرات في عادات الأكل أو النوم أو صعوبة التركيز والتي قد تكون علامات على أن طفلك يعاني من التوتر أو القلق.كيف يمكنك تشجيع طفلك على اتباع الاحتياطات (مثل غسل اليدين بشكل متكرر ، والتباعد الجسدي ، وما إلى ذلك) في المدرسة ؟واحدة من أفضل الطرق للحفاظ على سلامة الأطفال من الإصابة بفيروس كورونا والأمراض الأخرى هي ببساطة تشجيع غسل اليدين بانتظام، لا داعي لأن تكون محادثة مخيفة، غنوا مع أغنيتهم ​​المفضلة أو قموا بالرقص معًا لجعل التعلم ممتعًا، تأكد من تعليمهم كيف أنه على الرغم من أن الجراثيم غير مرئية إلا أنها لا تزال موجودة، عندما يفهم الأطفال سبب حاجتهم لغسل أيديهم فمن المرجح أن يستمروا في ذلك.يمكنك أيضًا تعليم الأطفال كيفية تغطية السعال أو العطس بمرفقهم ، واطلب منهم إخبارك إذا بدأوا في الشعور بالحمى أو السعال أو صعوبة التنفس.