فيديو | حقيقة خناقة خيري رمضان مع إبراهيم عيسى بسبب اتهام جماهير الأهلي بالنازية



خناقة خيري رمضان مع إبراهيم عيسى خناقة خيري رمضان مع إبراهيم عيسى

كشف الإعلامي خيري رمضان، تفاصيل ما تداول عن "خناقته" مع الإعلامي إبراهيم عيسى، بسبب اتهامه لجماهير النادي الأهلي بـ"النازية" خلال تقديمه أولى حلقات الموسم الجديد من برنامج "حديث القاهرة".



وأضاف الإعلامي خيري رمضان خلال برنامج "حديث القاهرة"، المذاع على قناة القاهرة والناس، أن الإعلامي إبراهيم عيسى تجاوز في بعض تصريحاته حول النادي الأهلي وجماهيره ولكنه ناقش أفكاره بطريقته.



ورد الإعلامي خيري رمضان عن حقيقة اشتباكه مع ابراهيم عيسى قائلا: "انتشر خلال الساعات الماضية شائعات عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول أنه نشبت "خناقة" بيني وبين زميلي إبراهيم عيسى وتبادلنا الضرب بالأيدي، وهذه شائعات عارية من الصحة تمامًا".

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ولفت «خيري رمضان» إلى أنه يختلف مع " إبراهيم عيسى" بشأن تصريحاته حول النادي الأهلي وجماهيره، ولكن الأمر لن يصل إلى هذا الحد مع زميل يكن له كل الاحترام والتقدير.ابراهيم عيسى : الأهلي فوق الجميع ده تعبير «نازي»علق الإعلامي إبراهيم عيسى على الجملة التي يرددها مسئولي و جماهير النادي الأهلي و هي "الاهلي فوق الجميع"، مؤكداً على أنها تعبير نازي.وقال إبراهيم عيسي خلال تقديمه حلقة جديدة من برنامج "حديث القاهرة" على فضائية "القاهرة و الناس"، إن جملة الأهلي فوق الجميع هي جملة نازية كان يرددها الألمان في عهد هتلر.و تابع إبراهيم عيسى : الأهلي فوق الجميع رياضياً، أي على مستوى منظومة النادي الأهلي ، و ليس فوق الزمالك و الإسماعيلي و الإتحاد و المحلة و غيرهم، مكملا "هناك خطورة من تولي الرياضين فقط مسئولية الأندية ، لأنهم لا يدركوا أي أمور خارج الملعب".وواصل إبراهيم عيسى : هذه شعارات خاطئة و يرددها البعض بفخر شديد ، و لكن الأهلي فوق الأهلاوية فقط ، و ليس الأخرين.