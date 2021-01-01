أمطار لمدة 72 ساعة بالسواحل.. تفاصيل طقس الـ 6 أيام القادمة

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أعلنت هيئة الارصاد الجوية، تفاصيل طقس الـ 6 أيام القادمة وقالت أنه سوف يشهد تحسنا نسبيا في الأحوال الجوية، على كافة أنحاء الجمهورية، حيث تنخفض درجات الحرارة بقيم تتراوح ما بين درجتين إلى ثلاث درجات مئوية على كافة الأنحاء.







وبحسب بيان هيئة الأرصاد الجوية، أن طقس الـ 6 أيام القادمة، يكون حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، ويكون الطقس مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

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شبورة وأمطاروطقس الـ 6 أيام القادمة، يكون معتدل خلال ساعات الليل على القاهرة الكبرى وباقي الأنحاء، يصاحب ذلك شبورة مائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية.ويكون هناك نشاط للرياح، خلال طقس الـ 6 أيام القادمة، على فترات متقطعة، مما يساعد في تلطيف الأجواء نهارا، وتظهر أيضا سحب منخفضة في الصباح الباكر على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة مما يساعد على تلطيف الأجواء صباحا.أما عن فرص سقوط الأمطار، خلال طقس الـ 6 أيام القادمة، تكون هناك فرص الأمطار الخفيفة على مناطق من السواحل الغربية للبلاد وتحديدا السلوم ومطروح والضبعة تكون على فترات متقطعة وتستمر لمدة 73 ساعة وتحديدا من الثلاثاء حتى الخميس المقبل.الحرارة والرطوبةوحول درجات الحرارة المتوقعة خلال طقس الـ 6 أيام القادمة، على محافظات الجمهورية، كالتالي:القاهرة الكبرى والوجه البحري تسجل 33 درجة .السواحل الشمالية تسجل 31 درجة.جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر تسجل 38 درجة.شمال الصعيد تسجل 35 درجة.جنوب الصعيد تسجل 41 درجة.أما عن نسب الرطوبة المتوقعة، خلال طقس الـ 6 أيام القادمة ، كالتالي:القاهرة الكبرى والوجه البحري 88 للعظمى والصغرى 35.السواحل الشمالية 90 للعظمى والصغرى 40.جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 55 للعظمى والصغرى 30.شمال الصعيد 40 للعظمى والصغرى 25.جنوب الصعيد 30 للعظمى والصغرى 15