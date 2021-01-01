كشفت جامعة الدول العربية حقيقة إمكانية توسطها في أزمة سد النهضة، مثلما يفعل الاتحاد الأفريقي، على خلفية تعثر المفاوضات بين مصر والسودان وإثيوبيا للتوصل إلى حل يرضي جميع الأطراف.
قال الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية حسام زكي، في تصريحات لوكالة "سبوتنيك" الروسية، إن الجامعة لا تستطيع لعب دور الوساطة في أزمة سد النهضة، وذلك لأن الجامعة تقف إلى جوار مصر والسودان مقابل إثيوبيا.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على جامعة الدول العربية تكشف إمكانية توسطها في أزمة سد النهضة
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق