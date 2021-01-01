جامعة الدول العربية تكشف إمكانية توسطها في أزمة سد النهضة

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صورة الخبر: جامعة الدول العربية
جامعة الدول العربية

كشفت جامعة الدول العربية حقيقة إمكانية توسطها في أزمة سد النهضة، مثلما يفعل الاتحاد الأفريقي، على خلفية تعثر المفاوضات بين مصر والسودان وإثيوبيا للتوصل إلى حل يرضي جميع الأطراف.



قال الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية حسام زكي، في تصريحات لوكالة "سبوتنيك" الروسية، إن الجامعة لا تستطيع لعب دور الوساطة في أزمة سد النهضة، وذلك لأن الجامعة تقف إلى جوار مصر والسودان مقابل إثيوبيا.



وأضاف "هناك فارق بين دور الجامعة ودور الاتحاد الأفريقي.. لأن الجامعة بها عضوان أو طرفان للأزمة أما الاتحاد به الأطراف الثلاثة".

وتابع زكي "إثيوبيا هي التي لجأت إلى الاتحاد الأفريقي ليتدخل أما الجامعة العربية لديها قرارات تؤيد موقف الدولتين الأعضاء فيها مصر والسودان".

وكانت إثيوبيا أعلنت، الشهر الماضي، إتمام الملء الثاني لسد النهضة، زاعمة أن هذا الملء لن يضر مصر والسودان.

المصدر: elbalad

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