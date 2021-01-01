

تعرف على سعر ومواصفات Redmi 10 Prime عقب إطلاقه رسميا تعرف على سعر ومواصفات Redmi 10 Prime عقب إطلاقه رسميا

أعلنت ريدمي اليوم عن Redmi 10 Prime، والتي ظهرت لأول مرة في وقت سابق اليوم في الهند وهو يتميز بمواصفات شاملة مماثلة لـ Redmi 10 العالمي مع الاختلاف الوحيد هو البطارية الأكبر 6000 مللي أمبير في الساعة.



مواصفات Redmi 10 Prime

ويوفر Redmi 10 Prime شاشة LCD مقاس 6.5 بوصة مع معدل تحديث 90 هرتز ودقة FHD + وتوجد كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل بفتحة عدسة f / 1.8 حول الخلف بجانب أداة التقاط فائقة السرعة بدقة 8 ميجابكسل ووحدتين 2 ميجابكسل للقطات الماكرو وبيانات العمق.



ويجلس Helio G88 من MediaTek على رأسه مدعومًا بذاكرة وصول عشوائي (RAM) سعة 4/6 جيجا بايت وتخزين 64/128 جيجا بايت.

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ويجب أن تساعد بطارية 6000 مللي أمبير في تشغيل Redmi 10 Prime لفترة أطول من نظيرتها العالمية.وعندما تحتاج إلى الشحن، سيتعين عليك القيام بشاحن 18 واط USB-C المضمن في العلبة. يمكنك أيضًا استخدام 10 Prime كبنك طاقة وشحن الأجهزة والملحقات الأخرى (عبر الكابل) بسرعات 9 واط.ويتم بيع الطراز 4 / 64GB بسعر التجزئة 12،499 روبية هندية بينما سيذهب طراز 6 / 128GB مقابل 14،499 روبية هندية.وتبدأ المبيعات الأولى في 7 سبتمبر عبر mi.com وAmazon India وشركاء البيع بالتجزئة في جميع أنحاء الهند.قدم العديد من مصنعي المعدات الأصلية للهواتف الذكية أسلوبهم الخاص في توسيع ذاكرة الوصول العشوائي الافتراضية حتى تتمكن الهواتف ذات الذاكرة المنخفضة من مواكبة الطلب المتزايد باستمرار من قبل التطبيقات.ويعزز هذا من إمكانيات تعدد المهام ويحافظ على تخزين المزيد من التطبيقات مؤقتًا لأوقات تشغيل أسرع، وRedmi Note 10 Pro 5G يكتسب الآن هذه الميزة مع التحديث.ويتلقى Redmi Note 10 Pro تحديثًا يسمح بإضافة 2 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي الافتراضية ويتم توزيع تحديث OTA على unitz الصينية، في الوقت الحالي، وعند تفعيله، يخصص النظام 2 جيجا بايت من مساحة التخزين الداخلية ويضيفها إلى ذاكرة الوصول العشوائي عند الحاجة.وبناءً على تكوين الذاكرة لديك - إما 6 أو 8 جيجابايت، تحصل على 8 جيجابايت أو 10 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي بشكل فعال.والتصحيح صغير ويتعلق بميزة ذاكرة الوصول العشوائي الافتراضية فقط مما يعني أنه من الممكن تمامًا أن يصل إلى الوحدات العالمية عاجلًا وليس آجلًا.