

تعرف على سعر ومواصفات فيفو X60t تعرف على سعر ومواصفات فيفو X60t

يبحث العديد من الأشخاص عبر مؤشر البحث الشهير جوجل عن فيفو x60t.



وكانت شركة فيفو أعلنت عن X60 وX60 Pro في ديسمبر الماضي وتابعتها مع X60 Pro + في يناير، وأضافت الشركة في أبريل الماضي عضوًا جديدًا إلى التشكيلة، أطلق عليها اسم vivo X60t.



مواصفات فيفو X60t

ويبدو Vivo X60t مشابهًا لـX60 ولكنه يأتي مع Dimensity 1100 SoC تحت الغطاء، على عكس X60 الصيني الذي يحتوي على شريحة Exynos 1080 على رأسه وX60 العالمي الذي يتم تشغيله بواسطة Snapdragon 870.

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ويتميز X60t بإعداد كاميرا ثلاثية تم تصميمه بالاشتراك مع ZEISS، يتكون من وحدات صورة أساسية بدقة 48 ميجابكسل، ووحدات عريضة للغاية بدقة 13 ميجابكسل، و13 ميجابكسل، مع استخدام الكاميرا الرئيسية لتثبيت gimbal الذي لا يوجد في X60 العادي.ومع ذلك، في حين أن vivo X60 يأتي في تكوينات ذاكرة متعددة، فإن X60t لديه خيار واحد فقط - 8 جيجابايت / 128 جيجابايت.وما بقي على حاله في X60 وX60t هو شاشة 6.56 "120Hz FullHD + AMOLED مع قارئ بصمات الأصابع تحتها، وكاميرا سيلفي 32 ميجابيكسل، وبطارية 4300 مللي أمبير مع شحن 33 واط، واتصال NFC، واتصال 5G، ونظام Android 11، والذي يأتي مع OriginOS في الأعلى بدلًا من Funtouch OS.سعر فيفو X60tوسعر vivo X60t هو 530 دولارا.يضم هاتف فيفو Y53s سعة تخزين 128 جيجابايت، إلى جانب إمكانية استيعاب ثلاث بطاقات ذاكرة تصل إلى 1 تيرابايت.ويأتي الهاتف ببطارية 5000 مللي أمبير في الساعة، كما يدعم خاصية الشحن السريع Flash Charge بقوة 33 واط ليتمكن الهاتف من استعادة الطاقة الكافية في أقل وقت ممكن، حيث يصل من 15% إلى 30% خلال 15 دقيقة.كما يمكن إعادة شحن البطارية حتى 70% في 41 دقيقة فقط، وهي أسرع بنسبة 37% من الشحن السريع بقوة 18 واط المتاح في هواتف أخرى.خوارزمية ذكيةويضم هاتف فيفو كاميرا عالية الجودة، فيأتي بكاميرا خلفية رئيسية عالية الجودة بدقة 64 ميجابكسل حيث توفر لمستخدميها صور وفيديوهات أكثر وضوح ويحتوي مستشعر الصور GW3 بالكاميرا الرئيسية على 64 مليون بكسل ويخرج أربعة في كل بكسل واحد بدقة 16 ميجابكسل افتراضيًا، مع إمكانية إخراج 64 ميجابكسل.كما تأتي الكاميرا الأمامية بدقة 16 ميجابكسل مدعومة بـ خوارزمية ذكية لتظهر خبرة vivo في تطوير مزايا تصوير السيلفي ولتوفير المزيد من النقاء والوضوح في تفاصيل الصورة.ويقدم الهاتف تقنية تسمح للمستخدمين بالتقاط صور عالية الجودة حتى مع الحد الأدنى من الإضاءة الخارجية.كما تم تدعيم الوضع الليلي الفائق في الكاميرا الخلفية بخاصية تقليل الضوضاء متعدد الإطارات لتقديم لقطات ليلية واضحة، بالإضافة إلى تعزيز الوضع الليلي الفائق Super Night Selfie في الكاميرا الأمامية بأدوات مثل الإضاءة الناعمة Selfie Softlight Band في الكاميرا الأمامية وخوارزمية إلغاء الضوضاء لالتقاط صور عالية الجودة في الإضاءة المنخفضة.وتُمكن تقنية التركيز التلقائي المتطور PDAF بهاتف vivo Y53s الذكي من المحافظة على ما يتم تصويره في بؤرة ثابتة للتأكد من أنهم دائمًا في مركز الاهتمام، وتساعد هذه التقنية على التقاط اللحظات التلقائية بوضوح حاصةُ وأن الكاميرا تدعم الانتقال السلس بين اللقطات.ويعزز محرر الذكاء الاصطناعي AI Editor من الابداع لدى المستخدمين، حيث يمكنهم من إنشاء مقاطع فيديو فائقة الجودة ومشاركتها بسهولة على وسائل التواصل الاجتماعي وتحدد خوارزمية الذكاء الاصطناعي الوجوه والمشاهد في الفيديو، ثم تجمعها في مقطع فيديو واحد ويتمكن المستخدمين من اختيار شكل الفيديو أو ال “vlog”من خلال عدة نماذج متاحة وتم تزويد Y53s بوضع Ultra Gaming ووضع Esports الجديدان كليًا للارتقاء بتجربة الألعاب كما يدعم هذا الوضع خاصية "عدم الإزعاج" لإزالة التنبيهات والرسائل بحيث يتمكن المستخدمين من التركيز الكامل أثناء اللعب ويأتي الهاتف الجديد بلونين الأزرق المحيطي والأزرق السماوي.