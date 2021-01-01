تلسكوب "هابل" يوثق بالصورة ظاهرة فلكية نادرة

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صورة الخبر: تلسكوب "هابل" يوثق بالصورة ظاهرة فلكية نادرة
تلسكوب "هابل" يوثق بالصورة ظاهرة فلكية نادرة

التقط تلسكوب "هابل"، مؤخرا، صورة لظاهرة فلكية نادرة، يطلق عليها كثيرون اسم "السيف الأزرق".

والاسم العلمي لهذه الظاهرة هو "هيربيغ-هارو إتش إتش 111"، وتتشكل عند توفر ظروف معينة يصعب توفرها.

وغالبا ما تكون النجوم المتكونة حديثا نشطة للغاية، وفي بعض الحالات تطرد كميات من الغاز المتأين سريع الحركة، وهو غاز شديد الحرارة لدرجة أن جزيئاته وذراته فقدت إلكتروناتها، مما يجعل الغاز عالي الشحنة.

وتصطدم تيارات الغاز المؤين بسحب الغاز والغبار المحيطة بالنجوم حديثة التكوين بسرعة مئات الكيلومترات في الثانية، لينشأ عنها هذه الظاهرة.

وينجم عن الظاهرة الكثير من الضوء بأطوال موجية بصرية، من الصعب مراقبتها لأن الغبار والغاز المحيط بها يمتص الكثير من الضوء المرئي.

جدير بالذكر أن الصورة التي التقطها "هابل" وهو مرصد يدور حول الأرض ويقدم صورا ومعلومات للفلكيين، تبعد عن الأرض 1300 سنة ضوئية.

المصدر: سكاى نيوز عربية

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