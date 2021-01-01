

مايكروسوفت تطلق نظام Windows 11 يوم 5 أكتوبر كتحديث مجاني مايكروسوفت تطلق نظام Windows 11 يوم 5 أكتوبر كتحديث مجاني

في تقرير رسمي أكدت شركة مايكروسوفت أنها ستبدأ في إطلاق نظام التشغيل الجديد Windows 11 يوم 5 أكتوبر 2021، وسيتم تقديمه كتحديث مجاني لبعض الأجهزة في البداية على أن يتوفر لمزيد من أجهزة الكمبيوتر في الأشهر القادمة بحيث تتمكن الشركة من تقديم ويندوز 11 لجميع الأجهزة القادرة على تشغيل النظام بسلاسة قبل انتهاء النصف الأول من عام 2022 كما أعلنت الشركة.

تدعي Microsoft أن تحديث نظام التشغيل الجديد Windows 11 سيصل إلى أجهزة الكمبيوتر الجديدة أولا ثم الأجهزة المتوافقة، وعندما يصل التحديث إلى جهازك سيظهر Windows Update لإعلامك عندما للبدء في تثبيت التحديث ومع ذلك إذا كنت لا تنتظر يمكنك التحقق من ذلك بالنقر فوق «الإعدادات» ثم النقر فوق «Windows Update» ثم الضغط على خيار «التحقق من وجود تحديثات» لمعرفة ما إذا كان جهاز الكمبيوتر الخاص بك جاهزا أم لا

وعلاوة على ذلك فإن ويندوز 11 سيصل مع مجموعة كبيرة من المميزات الرائعة بما في ذلك خصائص DirectX12 Ultimate وDirectStorage وAuto HDR التي تعمل على توفير تجربة ألعاب أفضل، وسيصل مع تصميم جديد ومختلف وتحسينات إمكانية الوصول الجديدة التي تم إنشاؤها من أجل الأشخاص ذوي الإعاقة بالإضافة إلى أن Windows 11 سيأتي مع متجر Microsoft Store الجديد الذي أعيد بناؤه بتصميم جديد تماما يجعل من السهل العثور على التطبيقات والألعاب والبرامج والأفلام المفضلة لديك واكتشافها، وأيضا سيتم دمج دردشة Microsoft Teams في شريط المهام لتوفير طريقة أسرع للتواصل مع الأشخاص الذين تتواصل معهم باستمرار.

وبخصوص ميزة تحميل تطبيقات Android على الأجهزة التي تعمل بنظام Windows 11 لن تكون متاحة عند الإطلاق ولكن سيتم توفيرها لمشتركي Windows Insider خلال الأشهر القادمة.