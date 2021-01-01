

ريلمي تكشف عن مواصفات الهاتف Realme 8s قبل الإعلان الرسمي ريلمي تكشف عن مواصفات الهاتف Realme 8s قبل الإعلان الرسمي

أكدت اليوم شركة ريلمي أنها ستعلن رسميا عن الهاتف Realme 8s يوم 9 سبتمبر بالمعالج MediaTek Dimensity 810 الذي يدعم شبكات الجيل الخامس 5G ليكون بذلك أول هاتف ذكي في العالم يحتوي على هذا المعالج وكشفت عن بعض المواصفات الأخرى التي سيصل بها هذا الهاتف والتي سنتعرف عليها في مقال اليوم.



الهاتف Realme 8s سيصل مع شاشة IPS LCD حجمها 6.5 بوصة بدقة 2400×1080 بكسل وبجودة FHD+ وبمعدل تحديث 90 هرتز بالإضافة إلى أنها ستضم ثقبا صغيرا في الأعلى من أجل الكاميرا الأمامية التي تأتي بدقة 16 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/2.5 وتدعم تصوير الفيديوهات بدقة 1080 بكسل، كما أن هذا الهاتف سيضم 3 كاميرات في الخلف بدقة 64 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/1.8 للكاميرا الرئيسية، وبدقة 8 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/2.2 للكاميرا فائقة الاتساع، وبدقة 2 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/2.4 للكاميرا الماكرو، مع العلم بأن الهاتف يدعم تصوير الفيديوهات بجودة 4K بمعدل 30 إطارا في الثانية.





سيتوفر هاتف ريلمي القادم كذلك مع معالج ثماني النواة من فئة Dimensity 810 5G بجانب 128 جيجا بايت من الذاكرة الداخلية مع 6 جيجا رام أو 256 جيجا بايت مع 8 جيجا رام، كما أن Realme 8s سيعمل بنظام Android 11 مع واجهة مستخدم Realme UI 2.0 وسيضم بطارية بسعة 5000 ملي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 33 واط (يتم شحن البطارية من خلال منفذ USB Type‑C 2.0 الحديث).

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وبخصوص المميزات الأخرى فتتمثل في مستشعر لبصمات الأصابع مدمج في زر الباور على الجانب، ودعم منفذ سماعات الأذن 3.5 ملم ومكبر الصوت والراديو FM مع دعم خاصية NFC.وبذلك نكون قد عرضنا عليكم أبرز ما جاء في تقرير الشركة، لا تنسوا العودة إلينا يوم 9 سبتمبر عندما يتم الإعلان بشكل رسمي عن الهاتف Realme 8s لمعرفة السعر والمواصفات بالتفصيل.