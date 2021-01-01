

سامسونج تكشف عن مستشعر كاميرا للهواتف الذكية بدقة 200 ميجابكسل سامسونج تكشف عن مستشعر كاميرا للهواتف الذكية بدقة 200 ميجابكسل

تسعى شركة سامسونج بكل قوة لإزاحة سوني عن عرش صناعة مستشعرات كاميرات الهواتف الذكية مؤخرًا، وهذا ما يؤكده إعلانها عن مستشعر كاميرا ISOCELL HP1 بدقة 200 ميجابكسل – الأول من نوعه للهواتف الذكية. بجانب الإعلان عن مستشعر ISOCELL GN5 الذي يعد أول مستشعر يتبنى تقنية التركيز المزدوج الاحترافية ” Dual Pixel Pro”.



قامت الشركة الكورية بتطوير مستشعر ISOCELL HP1 مع حجم 0.64 µm لكل بكسل، وبالاعتماد على تقنية ChameleonCell المعتمدة على تقنية ” pixel-binning” التي تسمج برفع عدد البكسلات حتى مع صغر حجم المستشعر. وتقول الشركة إن هذا المستشعر باستطاعته تصوير فيديو بدقة 8K بوضوح منقطع النظير بمعدل إطارات يصل 30 إطارًا في الثانية، كما بإمكانه التقاط صور مع تفاصيل فائقة الدقة، حتى عند قص أو تغيير حجم الصورة ستستمر بوضوحها العالي بسبب الدقة الملتقطة بها.



ويعمل المستشعر الذي يحوي 200 مليون بكسل على التقاط أفضل الصور على الهواتف في الظروف العادية، لكن في ظروف الإضاءة المنخفضة يتحول المستشعر من 200 ميجابكسل إلى 12.5 ميجابكسل من خلال تقنية تعمل على دمج كل 16 بكسل متجاورة معًا تسمح بإدخال الإضاءة والحصول على تفاصيل دقيقة في الإضافة الضعيفة وداخل الأبواب المغلقة.

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ووفرت سامسونج في المستشعر الأخر، ISOCELL GN5، الذي يأتي بدقة 50 ميجابكسل تقنية التركيز المزدوج الاحترافية التي تسمح بوجود ثنائيين ضوئيين بدلًا من واحد في كل بكسل من بكسلاته التي تأتي بحجم 1.0μm.