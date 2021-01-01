تويتر ستسمح باستخدام بتكوين للدفع في خاصية “وعاء الهدايا”

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تويتر ستسمح باستخدام بتكوين للدفع في خاصية “وعاء الهدايا”

تركيز جاك دورسي مؤسس تويتر على تقنيات البلوك تشين والعملات الرقمية يبدو أنه لن يتوقف، حيث يسعى لإتاحة الدفع باستخدام عملة بتكوين المشفرة عبر المنصة.

وقدمت تويتر ميزة وعاء الهدايا أو Tip Jar قبل عدة أشهر لتتيح لصانعي المحتوى والشخصيات المعروفة استقبال مبالغ مالية كهدايا مقابل ما يقدمونه على المنصة، وسبق أن أتاحت الميزة لعدد لا بأس به من المستخدمين، لكنها الآن ترغب بالتوسع أكثر من خلال إتاحة الدفع باستخدام بتكوين لإهداء الغير.

كانت ميزة وعاء الهدايا تقبل الدفع عن طريق عدد من أنظمة الدفع مثل باي بال، لكنها الآن ستضيف الدفع باستخدام بتكوين عبر منصة Strike ومن خلال نظام شبكات خفيفة تسمح بإرسال المبالغ المالية بسهولة ودون رسوم مرتفعة.

المصدر: عالم التقنيه

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