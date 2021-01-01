تعمل تويتر على خاصية جديدة تسمح للمستخدمين أرشفة تغريداتهم بعد فترة زمنية محددة في ظل سعيها لرفع خصوصيتهم ومنحهم تحكم أكثر في المحتوى الذي ينشرونه.
ستساعد هذه الخاصية الكثير من الناس على تجنب هجوم المغردين الآخرين عليهم والتصيد لهم دون حذف المحتوى نفسه، حيث انتشرت في الآونة الأخيرة حملات التصيد للمستخدمين من خلال الذهاب إلى تغريداتهم القديمة؛ مثل حادثة انتقال لاعب كرة قدم لفريق معين بعد أن كان يشجع النادي الخصم، أو مثل طرح أحد الأشخاص رأي مغاير لما طرحه قبل عدد من السنوات.
وبسبب سماح تويتر للمستخدمين بالبحث في التغريدات، تستمر هذه الحملات على العديد من المغردين ما يعني اجبارهم على حذف تغريداتهم أو الاستمرار تحت الهجوم، لكن من خلال خاصية الأرشفة الجديدة سيصبح بإمكان المستخدمين حفظ تغريداتهم ضمن الأرشيف وبالتالي لن يتمكن أي شخص من الوصول إليها وفي نفس الوقت سيتجنب أي شخص حذف تغريداته.
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التعليقات على تويتر تعمل على خاصية تسمح بأرشفة التغريدات بعد فترة من نشرها
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