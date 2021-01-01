

طرح موديل 2022 من بيجو 3008 محليا بهذه الأسعار.. طرح موديل 2022 من بيجو 3008 محليا بهذه الأسعار..

باعتبارها وكيلا لسيارات بيجو الفرنسية في مصر، أعلنت شركة مانسكو (المنصور - سكوب للاستثمار) عن تقديمها موديل 2022 من سيارة بيجو 3008 التي تنتمي لفئة كروس أوفر وSUV في السوق المحلي، حيث يتم تقديم هذا الموديل بفارق في السعر يتراوح من 9 إلى 10 آلاف جنيه إضافية على أسعار موديل 2021 من السيارة، وبذلك أصبحت أسعار موديل 2022 كالتالي:



- فئة أولى بسعر 518 ألف و990 جنيه (9 آلاف جنيه زيادة عن موديل 2021).



- فئة ثانية بسعر 568 ألف و990 جنيه (9 آلاف جنيه زيادة عن موديل 2021).

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- فئة ثالثة بسعر 644 ألف و990 جنيه (10 آلاف جنيه زيادة عن موديل 2021).- فئة ثالثة (فرش داخلي أحمر) بسعر 649 ألف و990 جنيه (10 آلاف جنيه زيادة عن موديل 2021).- فئة رابعة بسعر 694 ألف و990 جنيه (10 آلاف جنيه زيادة عن موديل 2021).- فئة رابعة (فرش داخلي أحمر) بسعر 699 ألف و990 جنيه (10 آلاف جنيه زيادة عن موديل 2021).جدير بالذكر أن هذا الموديل من السيارة يحمل محرك مون من 4 اسطوانات، وهو بسعة 1600 سي سي وبقوة 165 حصان و240 نيوتن متر من عزم الدوران، ويتصل هذا المحرك لناقل حركة أوتوماتيكي ينقل قوته للعجلات الأمامية للسيارة (خاصية الجر الأمامي).وتشمل التجهيزات الأساسية المتاحة بالفئة الأولى من هذا الموديل من السيارة في السوق المحلي التجهيزات التالية:- وسائد هوائية أمامية للسائق والراكب الأمامي.- نظام المكابح ABS.- نظام توزيع الكتروني لقوة المكابح EBD.- نظام توازن الكتروني ESP.- نظام مساعد للسائق في صعود المرتفعات.- إطارات بأطواق (جنوط) رياضية 18 بوصة.- مصابيح ضبابية أمامية وخلفية.- كاميرا خلفية.- مثبت سرعة.- مصابيح أمامية وخلفية LED.أما الفئات الأعلى من السيارة فتضم تجهيزات أخرى من أهمها:- نظام لتشغيل وإيقاف المحرك الموفر في استهلاك الوقود.- سنسور أمامي وخلفي.- وسائد هوائية جانبية.- فرش داخلي من الجلد.- نظام تدليك بمقاعد السيارة.- فتحة سقف كهربائية.