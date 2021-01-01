

إطلاق موديل 2022 من MG ZS في مصر بهذه الأسعار.. إطلاق موديل 2022 من MG ZS في مصر بهذه الأسعار..

شهد سوق السيارات المصري مؤخرا تقديم موديل 2022 من سيارة MG ZS من فئة SUV وكروس أوفر، حيث حدد الوكيل (المنصور للسيارات) أسعار هذا الموديل كالتالي:



- فئة أولى بسعر 265 ألف جنيه.



- فئة ثانية بسعر 280 ألف جنيه.

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- فئة ثالثة بسعر 298 ألف جنيه.ويتم طرح هذه الفئات الثلاثة بنفس المحرك المكون من 4 أسطوانات، وهو بسعة 1500 سي سي وبقوة 123 حصان و135 نيوتن متر من عزم الدوران، ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي ينقل قوة المحرك للعجلات الأمامية للسيارة (خاصية الجر الأمامي).وتضم التجهيزات المتاحة بالفئة الأولى من السيارة التالي:- وسائد هوائية امامية.- أنظمة المكابح ABS وEBD.- نظام لثبات السيارة على المنحدرات.- نظام لمراقبة ضغط الهواء بالإطارات.- مصابيح هالوجين أمامية.-سنسور خلفي.- كاميرا خلفية.- إطارات بأطواق (جنوط)رياضية 16 بوصة.- عجلة قيادة متعددة الاستخدامات.- تكييف هواء.- فرش داخلي من القماش.