

زيادة من وكيل لادا في مصر على أسعار جرانتا 2022 زيادة من وكيل لادا في مصر على أسعار جرانتا 2022

خلال الأيام القليلة الماضية أعلنت شركة الأمل، الوكيل المحلي لسيارات لادا الروسية، عن زيادة بسعر موديل 2022 المتاح من سيارتها لادا جرانتا في سوق السيارات المصري، حيث تراوحت هذه الزيادة من 2 إلى 3 آلاف جنيه، وبذلك أصبحت أسعار السيارة كالتالي:



من السيارة في السوق المصري أسعارهم كالتالي:



- فئة أولى ناقل يدوي من 158 ألف جنيه إلى 160 ألف جنيه (زيادة 2000 جنيه).

قد يعجبك أيضا...

- فئة ثانية بناقل أوتوماتيكي من 178 ألف جنيه إلى 180 ألف جنيه (زيادة 2000 جنيه).- فئة ثالثة E2 بناقل أوتوماتيكي من 185 ألف جنيه إلى 188 ألف جنيه (زيادة 3000 جنيه).ويتم تقديم الفئات الثلاثة من السيارة بالتجهيزات التالية:فئة أولى (ناقل يدوي):- محرك 4 اسطوانات 1600 سي سي بقوة 87 حصان وعزم 140 نيوتن متر.- ناقل يدوي 5 سرعات.- جر أمامي.- نظام المكابح ABS.- نظام توزيع الكتروني لقوة المكابح EBD.- وسائد هوائية أمامية.- تكييف هواء.- زجاج كهربائي أمامي.- إطارات بأطواق (جنوط) بمقاس 14 بوصة.- فئة ثانية E1 (ناقل أوتوماتيكي):- محرك 4 اسطوانات 1600 سي سي بقوة 98 حصان وعزم 145 نيوتن متر.- جر أمامي.- ناقل أوتوماتيكي 4 سرعات.- نظام المكابح ABS.- نظام توزيع الكتروني لقوة المكابح EBD.- مرايات جانبية كهربائية.- وسائد هوائية أمامية.- تكييف هواء.- زجاج كهربائي أمامي.- إطارات بأطواق (جنوط) بمقاس 14 بوصة.- مصابيح ضبابية أمامية.- مرايات جانبية كهربائية.- فئة ثالثة E2 الجديدة (ناقل أوتوماتيكي):وتشمل تجهيزات الفئة السابقة مضافا إليها:- وسائد هوائية.- نظام المكابح المانع للانغلاق ABS.- ٤ زجاج كهرباء (أمامي وخلفي).- وحدة رفع الزجاج بالريموت.- قل مركزي للسيارة (سنتر لوك).- نظام إنذار شامل.- مصابيح ضبابية امامية.- تكييف أوتوماتيكي باللمس.- عزل أفضل للسيارة.- المحرك متوافق مع المعايير الأوروبية للانبعاثات Euro 5.