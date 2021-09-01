

أسعار العملات الأجنبية والآسيوية اليوم السبت 4-9-2021 أسعار العملات الأجنبية والآسيوية اليوم السبت 4-9-2021

ننشر أسعار العملات الأجنبية والدولار مقابل الجنيه المصرى المصرى خلال تعاملات اليوم السبت 4 سبتمبر 2021 وفقا لاخر تحديث فى البنك الأهلي.



وسجلت أسعار العملات الأجنبية والدولار كالتالي:



وصل الدولار مقابل الجنيه المصرى فى البنك الأهلى خلال تعاملات اليوم السبت 15.63جنيه للشراء و 15.73جنيه للبيع.

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